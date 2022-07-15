Росіяни втратили наступальний потенціал, тож вдаються до ракетного геноциду — Жданов про ситуацію на фронті

Росіяни намагаються наступати в напрямку Верхньокам’янського і Камʼянки на Донеччині. Також ворог активно обстрілює Краматорськ і Харківську область.

А вчора, 15 липня, світ шокували наслідки ракетних обстрілів у Миколаєві, Вінниці, Запоріжжі та інших містах України.

Військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телеканалу FreeDOM про те, з чим пов’язана така жорстокість, а також чого чекати від новин на передовій найближчим часом.

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Ракетний геноцид України

Жахливий російський терор розгорнувся на всю українську територію. Він спрямований на мирне населення з метою залякування та підриву бойового духу українців.

На жаль, до ракетного геноциду Росія вдається останнім часом регулярно, бо не має жодних воєнних перемог. Вони хочуть здобути якісь політичні преференції, — пояснює Жданов.

Це також може бути пов’язано з переговорами Росії та України в Стамбулі за посередництвом Туреччини та ООН. Питання експорту українського зерна стоїть гостро, а загарбники хочуть налякати нас і змусити піти на політичні поступки.

— Росія вимагає доступу до наших портів, щоб контролювати завантаження суден, і хоче перемир’я на момент відвантаження та вивезення зерна.

А ви ж розумієте, що 20 млн тонн можна вивозити місяць. А Росії вкрай потрібне зараз перемир’я, бо вони втратили наступальний потенціал, — каже експерт.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 липня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Допомогли рашистам втратити запал ЗСУ, які точково знищують склади з боєприпасами росіян на тимчасово окупованих територіях.

Тож найближчими днями можна очікувати зменшення вогневої інтенсивності загарбників.

Дехто каже, що Росія тепер переноситиме склади за 70 км від лінії фронту, щоб вберегти їх від нальотів нашої артилерії.

Проте це дуже ускладнить логістику загарбників і може вплинути на боєздатність їхніх частин на передовій.

Ще до втрати наступального потенціалу додайте боєприпасний голод, тоді у нас з’являється можливість проводити контратаки на окремих ділянках фронту, — запевняє Жданов.

За його словами, зміну ситуації на передовій варто очікувати вже упродовж цього та наступного тижнів.

Повне інтерв’ю дивись у відео.

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