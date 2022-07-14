20 загиблих, серед них — три дитини. Росіяни цинічно обстріляли Вінницю

Вдень, 14 липня, три російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями, що розташована поряд із житловим масивом.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляє, що наразі серед загиблих — маленька дитина.

Це черговий злочин окупантів у нашому мирному місті глибоко в тилу.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко зазначив, що на місці вже працює слідча група та криміналісти, тому дані будуть оновлюватись.

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На місці влучання триває пожежа, що перекинулась на автостоянку. Там палає близько 50 автомобілів, але пожежники вже працюють над ліквідацією вогню.

За даними ДСНС, станом на 12:00 було відомо також про 12 загиблих та вісьмох поранених. На автостоянці згоріло 25 машин. Наразі на місці працюють 90 рятувальників.

Проте вже о 13:54 Кирило Тимошенко повідомив, що кількість загиблих зросла до 20 осіб, серед яких троє дітей.

















Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомляє, що ще чотири ракети було збито силами ППО.

Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється.

Також Сергій Борзов наголосив, що місцевим жителям варто залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на ситуацію у Вінниці, наголосивши, що Росія — це країна-терорист.

Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах, де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?

Станом на 13.00 Національна поліція повідомила також про знищення приміщення одного із медичних центрів.

Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян за адресою вул. Замостянська, 37, та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.

Якщо твої рідні чи знайомі перебували у місці прильоту і не виходять на зв’язок, телефонуй 050-222-03-26 або 59-42-00.

Також не вщухають вибухи й у Запоріжжі. Окупанти влучили у підприємство. Читай, які наслідки обстрілу Запоріжжя станом на 14 липня.

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