17 погибших, среди них — двое детей. Россияне цинично обстреляли Винницу

Днем, 14 июля, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями, находящееся рядом с жилым массивом.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщает, что среди погибших — маленький ребенок.

Это очередное преступление оккупантов в нашем мирном городе глубоко в тылу.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что на месте уже работает следственная группа и криминалисты, поэтому данные будут обновляться.

Сейчас также смотрят

На месте попадания продолжается перекинувшийся на автостоянку пожар. Там горят около 50 автомобилей, но пожарные уже работают над ликвидацией огня.

По данным ГСЧС, по состоянию на 12:00 было известно также о 12 погибших и восьми раненых. На автостоянке сгорело 25 машин. В настоящее время на месте работают 90 спасателей.

Однако уже в 13:30 Офис Генпрокурора сообщил о том, что количество погибших возросло до 17 человек, среди которых — двое детей.

















Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщает, что еще четыре ракеты были сбиты силами ПВО.

Есть прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется.

Также Сергей Борзов отметил, что местным жителям следует оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на ситуацию в Виннице, отметив, что Россия — это страна-террорист.

Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам, где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?

По состоянию на 13:00 Национальная полиция также сообщила об уничтожении помещения одного из медицинских центров.

Полиция в Виннице развернула мобильный пункт для обращений граждан по адресу ул. Замостянская, 37 и открыла горячие линии для поиска пропавших.

Если твои родные или знакомые находились в месте прилета и не выходят на связь, звони по телефону 050-222-03-26 или 59-42-00.

Также не утихают взрывы и в Запорожской области. Оккупанты нанесли удар по предприятию. Читай, какие последствия обстрела Запорожья по состоянию на 14 июля.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!