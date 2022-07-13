Громкие взрывы в Запорожье: оккупанты попали в предприятие — что известно

Запорожская область продолжает страдать от российских атак с воздуха. Сегодня, 13 июля, две вражеские крылатые ракеты попали в цех одного из предприятий в Запорожье.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем Telegram-канале.

На объекте в Днепровском районе города возник пожар. Уже известно, что есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняются.

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На месте происшествия работают все соответствующие службы, спасатели разбирают завалы. Разрушения большие. Не исключена возможность, что под ними могут находиться люди, — пишет Старух.

Более подробную информацию сообщат позже.

Россияне свирепствуют и забрасывают ракетами мирное население, ведь украинские военные продолжают освобождать населенные пункты юга от российских оккупантов. Смотри, какая ситуация в Херсонской области 13.07.2022.

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