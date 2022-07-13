Одно за другим освобождают села в Херсонской области: как проходит контрнаступление украинской армии в регионе

Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты Херсона от российских оккупантов. Журналисты телеканала FreeDOM рассказали, как происходит контрнаступление ВСУ в регионе.

На Херсонском направлении мы освобождаем села одно за другим. Даем бой противнику. Он, конечно, пытается отвечать. Количество неравно. Я думаю, что один к десяти, — говорит военнослужащий с позывным Лайт.

По его словам, нынешняя война — это битва артиллерии с новейшими технологиями. Российская армия бесится, что ВСУ удается продвигаться вперед в Херсонской области.

Поэтому оккупанты выливают свое бессилие на гражданское население, беспощадно обстреливая мирные села.

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Кроме того, россияне выжигают украинские плодородные поля запрещенными кассетными бомбами, разлетающееся повсюду. Бьют и по фермерским и аграрным предприятиям.

Украинские военные уверены в победе, однако понимают, что захватчики хорошо оснащены и имеют преимущество в артиллерии и бронетехнике.

Задача ВСУ — освободить родную землю с минимальными потерями для личного состава. Поэтому они действуют осторожно и профессионально.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский приказал деоккупировать Юг Украины. Министр обороны Алексей Резников рассказал, почему это важно.

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