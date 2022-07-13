Одне за одним звільняють села в Херсонській області: як проходить контрнаступ української армії в регіоні

Українські військові продовжують звільняти населені пункти Херсонщини від російських окупантів. Журналісти телеканалу FreeDOM розповіли, як відбувається контрнаступ ЗСУ у регіоні.

На Херсонському напрямку ми звільняємо села одне за одним. Даємо бій противнику. Він, звісно, намагається відповідати. Кількість нерівна. Я думаю, що один до десяти, — каже військовослужбовець із позивним Лайт.

За його словами, нинішня війна — це битва артилерії з новітніми технологіями. Російська армія казиться, що ЗСУ вдається просуватись уперед у Херсонській області.

Тож окупанти виливають своє безсилля на цивільне населення, нещадно обстрілюючи мирні села.

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Крім того, росіяни випалюють українські родючі поля забороненими касетними бомбами, які розлітаються всюди. Б’ють і по фермерських та аграрних підприємствах.

Українські військові натомість впевнені в перемозі, проте розуміють, що загарбники добре оснащені та мають перевагу в артилерії та бронетехніці.

Завдання ЗСУ — звільнити рідну землю з мінімальними втратами для особового складу. Тому вони діють обережно та професійно.

Читати на тему Крок за кроком повертаємо Херсонщину: ЗСУ звільнили село Іванівка Розповідаємо про звільнення села Іванівка.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наказав деокупувати Південь України. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, чому це важливо.

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