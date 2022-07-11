Крок за кроком повертаємо Херсонщину: ЗСУ звільнили село Іванівка

Сили оборони звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині. Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 ОПБр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт.

Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та “мертва” військова техніка. За словами військових, деякі люди підходили та просили вивезти їх з населеного пункту.

Тож українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує. Бійці кажуть, що вже чекають наказу просуватися далі.

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