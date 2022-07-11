Україна

Крок за кроком повертаємо Херсонщину: ЗСУ звільнили село Іванівка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Липня 2022, 13:10

Більше відео
скільки сексуальних злочинів
Сексуальні злочини росіян в Україні: в ООН назвали перші цифри
0:02:03
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Жахлива трагедія у Часовому Яру: кількість жертв значно зросла
0:09:34
Олексій Резніков
Президент наказав деокупувати прибережні райони на Півдні. Олексій Резніков розповів, чому це важливо
0:03:35
Курси української мови для переселенців у Львові
Мова має значення! Переселенці відмовляються від мови агресора та переходять на українську 
Дивитись більше

Останні відео
скільки сексуальних злочинів

Сексуальні злочини росіян в Україні: в ООН назвали перші цифри
0:02:03
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Жахлива трагедія у Часовому Яру: кількість жертв значно зросла
0:01:05
ЗСУ звільнили село Іванівка Херсонської області
Крок за кроком повертаємо Херсонщину: ЗСУ звільнили село Іванівка
Всесвітні ігри-2022
Нація переможців: українці здобули 22 нагороди на Всесвітніх іграх у США. Читай, хто приніс золото
0:09:34
Олексій Резніков
Президент наказав деокупувати прибережні райони на Півдні. Олексій Резніков розповів, чому це важливо
0:03:35
Курси української мови для переселенців у Львові
Мова має значення! Переселенці відмовляються від мови агресора та переходять на українську 
0:04:04
Крок за кроком повертаємо Херсонщину: ЗСУ звільнили село Іванівка
Жодної спокійної ночі! Внаслідок ракетного обстрілу Харкова зруйновано цілий під’їзд багатоповерхівки
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 липня
0:03:26
Виробництво бронежилетів для ЗСУ
Від подушок до військової амуніції! Як четверо друзів відкрили виробництво бронежилетів для ЗСУ
0:00:37
Перехоплені розмови російських військових: знищили два свої батальйони
Росіяни розбомбили донецьких бойовиків, які воювали на їхньому боці. Перехоплені розмови окупантів від СБУ
Більше відео
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Читати далі
Жахлива трагедія у Часовому Яру: кількість жертв значно зросла
Всесвітні ігри-2022
Читати далі
Нація переможців: українці здобули 22 нагороди на Всесвітніх іграх у США. Читай, хто приніс золото

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь