Шаг за шагом возвращаем Херсонскую область: ВСУ освободили село Ивановка

Силы обороны освободили от оккупантов село Ивановка Херсонской области. Благодаря слаженной работе военнослужащим 60 ОПБр удалось взять под контроль очередной населенный пункт.

От российских оккупантов в Ивановке остались только страшные воспоминания и “мертвая” военная техника. По словам военных, некоторые люди подходили и просили вывезти их из населенного пункта.

Поэтому украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся. Бойцы говорят, что уже ждут приказа продвигаться дальше.

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