Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на Юге. Алексей Резников рассказал, почему это важно

Нет сомнений, что Украина шаг за шагом вернет свои территории. Президент Владимир Зеленский отдал приказ военным деоккупировать прибрежные районы на Юге. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем интервью The Times.

По его словам, для деоккупации Юга Украина собирает миллионные боевые силы. Алексей Резников сказал, что Украина должна деоккупировать южные территории, ведь они имеют жизненно важное значение для экономики страны.

Мы понимаем, что политически это очень нужно нашей стране. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы.

— После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно… Это моя работа. Я пишу письма коллегам из стран-партнеров, генералы говорят о том, почему нам нужны такие виды вооружения, а потом мы получаем политические решения, — сказал министр обороны.

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Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска уже освободили часть общин в Херсонской области. По его словам, наступление оккупантов на Юге Украины остановлено.

Украинские силы сейчас продвигаются по нескольким тактическим направлениям, в том числе и на Юге — в Херсонской и Запорожской областях.

Также власти южных областей и Украины просят жителей временно оккупированных территорий эвакуироваться. В частности, вице-премьер-министр Ирина Верещук сказала, что нужно искать возможность выехать, потому что наши Вооруженные силы будут деоккупировать территории, будут большие бои.

В число территорий Юга Украины, который планируют деоккупировать ВСУ, входит и Запорожская область. Глава местной ОГА Александр Старух рассказал о ситуации в Запорожье и области.

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