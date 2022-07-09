Украина

Обострение возможно, но ВСУ готовы к отпору: Старух об оперативной ситуации в Запорожье

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 июля 2022, 21:35

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