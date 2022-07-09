Обострение возможно, но ВСУ готовы к отпору: Старух об оперативной ситуации в Запорожье

Запорожье сражается уже 136 суток с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Войска РФ уже несколько раз в течение прошлого месяца пытались наступать на областной центр.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух рассказал о ситуации в городе и области.

Сейчас складывается достаточно опасная ситуация, когда люди привыкли к тому, что над головой летают снаряды и приходится сидеть в подвале.

Обострение возможно в восточных общинах нашей области, граничащих с Донецкой областью. Больше всего страдает сейчас Гуляйполе.

Сейчас также смотрят

Там наши войска дают достойный отпор врагу уже несколько месяцев, но этот район остается зоной ведения наиболее активных боевых действий.

Многие хотели завоевать Запорожье, но еще никому это не удавалось.

Однако рекомендуем людям, проживающим в зоне ведения боевых действий и на временно оккупированных территориях, эвакуироваться, если есть на это возможность.

Сейчас у 87 населенных пунктов нет электроснабжения, большинство из них находятся в зоне ведения боевых действий.

Читать по теме Россияне выжигают фосфорными бомбами пшеничные поля — что происходит в Запорожской области Накануне жатвы рашисты принялись прицельно уничтожать целые поля пшеницы в Запорожской области.

Неделю назад был перебит газопровод, который пришлось перекрыть, поскольку он тоже находится под обстрелами и ремонтники не могли добраться до места повреждения.

Поэтому полностью прекратилось газоснабжение в Мелитополь и весь Васильевский район. Бердянск тоже не имеет газа с начала ведения активных боевых действий в Мариуполе, что пришлись на март.

Кроме того, американский Институт исследования войны заявил, что россияне взяли оперативную паузу и впервые за более чем 130 дней не сообщают о своих “территориальных успехах”. Читай, что говорит военный эксперт Сергей Грабский о возможном наступлении врага в Запорожье.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!