Ситуация на фронте 9 июля: Грабский об оперативной паузе россиян и возможном наступлении на Запорожье

Накануне американский Институт исследования войны заявил, что россияне взяли оперативную паузу и впервые за более чем 130 дней не сообщают о своих каких-либо территориальных успехах.
Военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире телемарафона, что это означает и какие планы россиян на фронте.
Оперативная пауза — временное снижение интенсивности боевых действий на отдельном участке фронта или операционном направлении. Грабский подчеркивает, что она не означает полного прекращения боевых действий.
Основная цель такого хода — дать возможность войскам сосредоточиться, подтянуть резервы, перегруппироваться и продолжать боевые действия.
Это время, когда противник еще остаточно не определился со своими дальнейшими действиями. Поэтому возможно все, — говорит эксперт.
Это время, когда противник еще остаточно не определился со своими дальнейшими действиями. Поэтому возможно все, — говорит эксперт.
Впрочем, украинцам расслабляться нельзя, ведь россияне еще имеют достаточный мобилизационный потенциал и количество вооружения.
Что касается дальнейших планов врага, то россияне могут попытаться развернуть наступление на Запорожье, но оно вряд ли будет эффективным.
И на это есть несколько причин:
Опыт истории показывает, что после Второй мировой войны еще ни один город такого же типа, как Запорожье, не брался штурмом, — рассказывает Грабский.
Опыт истории показывает, что после Второй мировой войны еще ни один город такого же типа, как Запорожье, не брался штурмом, — рассказывает Грабский.
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