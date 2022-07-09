Украина

Ситуация на фронте 9 июля: Грабский об оперативной паузе россиян и возможном наступлении на Запорожье

Елена Яковлева, редактор сайта 09 июля 2022, 14:00

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