Ударили градами по домам. Российская армия обстреляла Кривой Рог, есть жертвы

Для жителей Днепропетровской облсти утро 9 июля оказалось недобрым. Российская армия обстреляла Ингулецкий район Кривого Рога.

Об этом сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.

Погибла женщина, еще несколько человек – 43-летний мужчина и его 20-летняя дочь — в больнице.

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Осознанно ударили из “Градов” по жилым кварталам. Этот коварный обстрел унес жизни 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы. Повреждена школа и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина.







Фото: Днепропетровская ОГА

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