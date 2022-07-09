Украина

Ударили градами по домам. Российская армия обстреляла Кривой Рог, есть жертвы

09 июля 2022, 08:41
Ударили градами по домам. Российская армия обстреляла Кривой Рог, есть жертвы

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