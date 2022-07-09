Україна

Вгатили градами по будинках. Російська армія обстріляла Кривий Ріг, є жертви

09 Липня 2022, 08:41
Вгатили градами по будинках. Російська армія обстріляла Кривий Ріг, є жертви

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