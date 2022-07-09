Вгатили градами по будинках. Російська армія обстріляла Кривий Ріг, є жертви

Для мешканців Дніпропетровщини ранок 9 липня видався недобрим. Російська армія обстріляла Інгулецький район Кривого Рогу.

Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

Загинула жінка, ще кілька людей — 43-річний чоловік і його 20-річна донька — у лікарні.

Зараз також дивляться

Усвідомлено ударили з “Градів” по житлових кварталах. Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані. Пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд.







Фото: Дніпропетровська ОДА

А де ще сьогодні небезпечно — дивись на карті бойових дій.

Також у Вікон є свій Telegram-канал, де ми публікуємо найцікавіші та найважливіші новини. Приєднуйся!