Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 липня

Кожен звільнений від російських окупантів населений пункт на карті бойових дій — це мільйони думок мирних жителів, які вірять в ЗСУ, та тисячі сердець наших захисників, що б’ються в унісон у ритмі запеклого герцю за нашу свободу.

Тому українцям необхідно продовжувати підтримувати ЗСУ та не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 9 липня 2022 року

На Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне положення в окремих районах.

Обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак.

Неподалік Дементіївки наші захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад. Противник завдав авіаудару в поблизу Петрівки.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища.

Наступальні дії ворога в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Окупанти, з втратами, відійшли.

На Краматорському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки.

Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам’янського, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Здійснив авіаудари неподалік Берестового і Покровського.

За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Зазнали втрат та відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки. Тривають бої поблизу Веселої Долини.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника намагалися вести наступальні дії в районі населеного пункту Велике Артакове. Українські воїни швидко придушили цю спробу та відігнали окупантів.

Та не буде спокою окупантам як на українській землі, так і в наших морях, де працюють фахівці та справжні професіонали своєї справи Військово-Морських сил. Читай історію Данила, який служить водолазом в аварійно-рятувальній групі ВМС ЗС України.

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