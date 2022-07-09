Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 9 июля

Каждый освобожденный от российских оккупантов населенный пункт на карте боевых действий — это миллионы мыслей мирных жителей, которые верят в ВСУ, и тысячи сердец наших защитников, которые бьются в унисон в ритме ожесточенного герца за нашу свободу.

Поэтому украинцам необходимо продолжать поддерживать ВСУ и не забывать прислушиваться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 9 июля 2022 года

На Харьковском направлении противник ведет оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах.

Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии окрестности и город Харьков, а также районы населенных пунктов Уды, Дементиевка, Лебяже, Песчаное, Замуловка, Петровка, Питомник, Мосьпановое, Коробочкиное, Слатиное, Светличное, Шевеливка, Перемога, Верхний Салтов, Новое и Байрак.

Недалеко от Дементиевки наши защитники дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его обратно. Противник нанес авиаудар вблизи Петровки.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Червоного, Вернополья и Хрестища.

Наступательные действия врага в районе населённого пункта Богородичное, в результате огневого поражения, захлебнулись. Оккупанты, с потерями, отошли.

На Краматорском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Карповка, Славянск и Кривая Лука. Авиаудар зафиксирован вблизи Татьяновки.

Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в Верхнекаменском районе, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Совершил авиаудар недалеко от Берестового и Покровского.

При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты безуспешно пытались вести наступление в районах населенных пунктов Спирное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы по линии столкновения. Враг нанес авиационные удары недалеко от Новоандреевки. Продолжаются бои вблизи Веселой Долины.

На Южнобужском направлении подразделения противника пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Великое Артаковое. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов.

Но не будет покоя оккупантам как на украинской земле, так и в наших морях, где работают специалисты и настоящие профессионалы своего дела Военно-Морских сил. Читай историю Даниила, который служит водолазом в аварийно-спасательной группе ВМС ВС Украины.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!