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Цена на пшеницу 2026 года: сколько стоит зерно в Украине в конце августа

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 августа 2026, 14:00 4 мин.
Сколько стоит пшеница в 2026 году: актуальные цены в Украине
Фото Pexels

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