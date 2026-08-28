Цена на пшеницу 2026 года: сколько стоит зерно в Украине в конце августа

Цена на пшеницу в Украине в 2026 году остается одним из факторов, за которыми следят производители хлеба и потребители. Однако именно стоимость зерна не является главной составляющей конечной цены буханки. Значительно больше на нее влияют расходы пекарен на электроэнергию, топливо, логистику и оплату труда.

Какая сейчас цена на пшеницу в Украине

Если говорить о цене на пшеницу в Украине в 2026 году, то в конце августа продовольственное зерно остается дороже фуражного.

В Рени 27 августа закупочная цена на пшеницу составляла 8350 грн за тонну для пшеницы 2-го класса, 8050 грн — для 3-го класса и 7500 грн — для 4-го класса. Актуальная цена на пшеницу может меняться в зависимости от дня и условий поставки.

Для хлебопекарной отрасли важна именно продовольственная пшеница, из которой производят муку. Поэтому изменения на зерновом рынке могут влиять на себестоимость продукции, но не определяют ее цену единолично.

Вырастет ли цена на хлеб в Украине в 2026 году

Прогнозы относительно того, вырастет ли цена на хлеб в Украине в 2026 году, сейчас отличаются. В то же время, важную роль в формировании стоимости хлеба играет цена на пшеницу, из которой производят муку, хотя это далеко не единственная составляющая себестоимости.

В мае заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил в комментарии РБК-Украина, что в течение 2026 года хлеб в Украине может подорожать в среднем на 25%.

При этом эксперт подчеркнул: основное влияние на конечную стоимость оказывают не столько зерно и мука, сколько производственные расходы.

По его оценке, доля пшеницы в себестоимости хлеба составляет примерно 20–25%. Остальное формируют другие расходы — в частности энергоносители, логистика и заработные платы.

Особенно важным фактором остается электроэнергия. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры предприятия вынуждены использовать альтернативные источники питания, что также увеличивает расходы на производство.

В то же время прогноз подорожания на 25% разделяют не все представители отрасли. Ранее, в июле, представители хлебопекарной отрасли также говорили о возможном подорожании хлеба примерно на 5%. Среди основных причин тогда называли рост расходов производителей, в частности на оплату труда и изменения условий бронирования работников.

Сколько стоит хлеб в Украине сейчас

Текущие цены показывают, что стоимость хлеба существенно зависит от вида и веса изделия.

По данным Минфина, по состоянию на 27 августа средняя цена батона Рум’янець нарезка весом 450 г составляла 34,45 грн. Батон Київський Нарізний весом 500 г стоил в среднем 41,95 грн.

Средняя цена нарезного пшеничного хлеба весом 650 г составляла 44,99 грн, пшеничного хлеба Цар Хліб весом 600 г — 57,77 грн. Ржаной Столичний весом 950 г стоил в среднем 51 грн.

При этом цены в отдельных сетях могут отличаться. Например, Київський Нарізний в формате 500 граммов в Auchan стоил 41,40 грн, а в Novus — 42,50 грн.

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Что будет с ценой хлеба осенью и зимой

Однозначно сказать, какой будет цена на хлеб в Украине в 2026 году в конце года, пока сложно. На нее будут влиять сразу несколько факторов — стоимость зерна и муки, электроэнергии, топлива, логистики, зарплат, а также ситуация в энергетическом секторе.

При этом текущие данные не свидетельствуют о резком скачке цен на все виды хлеба. Например, средняя цена батона Київський Нарізний в августе оставалась на уровне 41,95 грн.

Поэтому вопрос вырастет ли цена на хлеб в Украине остается открытым. Один из прогнозов предполагает подорожание примерно на четверть в течение года, тогда как представители хлебопекарной отрасли говорят о значительно более умеренном сценарии — около 5%, если энергетическая ситуация будет стабильной.

Для потребителей это означает, что в ближайшее время цена хлеба будет зависеть не только от того, сколько стоит тонна пшеницы, но и от всей себестоимости производства.

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