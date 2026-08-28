Умер Гаральд V: что известно о смерти короля Норвегии

Сегодня, 28 августа, на 90-м году жизни скончался король Норвегии Гаральд V. В последние дни норвежский монарх находился в больнице, где получал лечение от гемолитической анемии.

О смерти Гаральда V сообщила Королевская семья Норвегии.

Умер король Норвегии Гаральд V: что известно

Король Норвегии Гаральд V скончался в пятницу, 28 августа, в 06:35 по местному времени (07:35 по Киеву).

– С глубокой грустью сообщаем, что Его Величество король Гаральд сегодня скончался. Король Гаральд мирно заснул в Национальной больнице в пятницу, 28 августа, в 06:35 утра, — говорится в сообщении королевского дворца.

89-летний монарх 10 дней находился в больнице, где его лечили от гемолитической анемии – преждевременного разрушения эритроцитов, что приводит к дефициту этих важных клеток.

Как сообщала семья, состояние здоровья короля “чрезвычайно серьезное”. Королева Соня и кронпринц Хокон – жена и сын Гаральда V – отменили запланированные встречи, чтобы быть рядом с монархом в Университетской больнице Осло вместе с другими членами королевской семьи. Толпы норвежцев принесли цветы под дворец в связи с новостью о болезни монарха.

Вчера, 27 августа, поздно вечером норвежский дворец проинформировал общественность о том, что состояние больного не изменилось.

Как сообщает BBC, в последние годы у Гаральда V было много проблем со здоровьем, из-за чего ему пришлось сократить свои королевские обязанности. В 2024 году королю установили кардиостимулятор после того, как он заболел во время своего отпуска в Малайзии.

Король Норвегии Гаральд V: биография и достижения

Гаральд стал первым норвежским королем с XIV века, рожденным в Норвегии. Он взошел на престол 17 января 1991 года, после смерти отца, Олафа V. До сегодняшнего дня он был старейшим правящим монархом Европы.

После 35 лет на троне, норвежцы будут помнить Гаральда V как реформатора, модернизировавшего монархию и осмелившегося нарушить традиции, взяв в жены женщину недворянского происхождения — Соню Гаральдсен.

Королевские наблюдатели отмечают, что он был простым и уважаемым в народе, описывая Гаральда как “народного короля”, пишет BBC.

Сообщается также, что при его правлении монархия Норвегии стала более эгалитарной (равноправной) и прозрачной в сфере финансов и здравоохранения.

В 2011 году Гаральд столкнулся со своим самым большим вызовом как король, когда террорист Андерс Брейвик убил 77 человек в Норвегии. Тогда Гаральд произнес речь, выражая соболезнования жертвам и их семьям как отец, дед, муж и король. Его голос дрожал и срывался, он сказал, что как король этой страны сочувствует каждому из пострадавших.

Историк Оле-Йорген Шульсруд-Хансен отмечает:

Я думаю, что этот момент запечатлелся в наших умах относительно того, какой должна быть монархия.

После смерти Гаральда V новым королем Норвегии становится его 53-летний сын, кронпринц Хокон. Жена Хокона, кронпринцесса Мэтте-Марит, ранее попала в скандал из-за контактов с покойным финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Также ее сын от предыдущих отношений Мариус Борг Гейбю получил приговор по делу об изнасиловании и домашнем насилии.

Ранее мы сообщали о том, что были рассекречены новые файлы Эпштейна, в которых, в частности, упоминалась кронпринцесса Норвегии Мэтте-Марит.

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