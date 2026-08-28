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Умер Гаральд V: что известно о смерти короля Норвегии

Марина Слизовская 28 августа 2026, 12:00 3 мин.
умер гаральд v
О смерти Гаральда V сегодня утром сообщила королевская семья Норвегии Фото Getty Images

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