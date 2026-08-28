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Херсон может надолго остаться без света и тепла из-за удара по ТЭЦ: людей призвали уезжать

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 августа 2026, 10:05 3 мин.
В Херсоне могут надолго исчезнуть свет и тепло

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