Херсон может надолго остаться без света и тепла из-за удара по ТЭЦ: людей призвали уезжать

Россия ночью снова атаковали Херсонскую теплоэлектроцентраль. На этот раз по территории станции ударили четырьмя управляемыми авиабомбами. Объект получил критические разрушения — все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на ТЭЦ, уничтожено и больше не работает.

О последствиях атаки сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Информацию также подтвердили в НАК Нафтогаз Украины.

По словам Прокудина, повреждения настолько масштабные, что рассчитывать на работу Херсонской ТЭЦ в привычном режиме во время отопительного сезона уже не приходится.

Какова ситуация после удара по Херсонской ТЭЦ

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что российские войска в последнее время системно атакуют критическую инфраструктуру области. Особенно интенсивными стали удары авиабомбами и беспилотниками.

— Поэтому откровенно: рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в привычном режиме этой зимой мы уже не можем. Безопасностная ситуация в Херсоне чрезвычайно сложная. Враг ежедневно усиливает атаки именно по критической инфраструктуре области, — отметил чиновник.

С 1 июля россияне уже сбросили на Херсонщину 170 управляемых авиабомб. По словам Прокудина, почти за два месяца их использовали больше, чем за все первое полугодие 2026 года.

За этот же период область атаковали более 1700 ударных беспилотников. Оккупанты, в частности, начали чаще использовать реактивные Шахеды и Герберы, пытаясь поражать объекты критической инфраструктуры.

Отдельно Прокудин сообщил о резком росте количества атак FPV-дронами. Только за последнюю неделю их количество достигло примерно 6,5 тысячи.

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Херсон может остаться без тепла и света

После повторного удара по ТЭЦ власти предупреждают жителей города о сложной ситуации накануне зимы.

— Рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в привычном режиме этой зимой мы уже не можем, — подчеркнул Прокудин.

По его словам, Херсон потенциально может оставаться без электроэнергии и тепла не только несколько часов или дней, а значительно дольше. Именно поэтому горожан призывают заранее подготовиться к возможным перебоям.

В то же время областные и городские власти вместе с коммунальными службами, энергетиками и правительством ищут альтернативные способы обеспечить Херсон теплом и электроэнергией.

Власти призывают херсонцев выезжать

Александр Прокудин отдельно обратился к жителям Херсона, прежде всего к семьям с детьми и пожилым людям.

Он призвал тех, кто имеет возможность временно переехать к родственникам или друзьям в более безопасные регионы, воспользоваться этой возможностью.

— Самое важное сейчас — сохранить жизни людей, — отметил глава ОВА.

Для тех, кто решит эвакуироваться, власти обещают помощь с транспортом, расселением и социальным сопровождением.

В Нафтогазе подчеркнули, что Херсонская ТЭЦ является гражданским объектом, который обеспечивает теплом значительную часть жилых домов города. После ночной атаки станция получила критические повреждения.

Главное фото: Википедия.

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