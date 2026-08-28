Для тебе Новини

Херсон може надовго залишитися без світла і тепла через удар по ТЕЦ: людей закликали виїжджати

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Серпня 2026, 10:05 3 хв.
У Херсоні можуть надовго зникнути світло і тепло
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь