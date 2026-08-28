Херсон може надовго залишитися без світла і тепла через удар по ТЕЦ: людей закликали виїжджати

Росія вночі знову атакували Херсонську теплоелектроцентраль. Цього разу по території станції вдарили чотирма керованими авіабомбами. Об’єкт зазнав критичних руйнувань — усе теплогенеруюче та енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на ТЕЦ, знищене та більше не працює.

Про наслідки атаки повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Інформацію також підтвердили в НАК Нафтогаз України.

За словами Прокудіна, пошкодження настільки масштабні, що розраховувати на роботу Херсонської ТЕЦ у звичному режимі під час опалювального сезону вже не доводиться.

Якою є ситуація після удару по Херсонській ТЕЦ

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що російські війська останнім часом системно атакують критичну інфраструктуру області. Особливо інтенсивними стали удари авіабомбами та безпілотниками.

— Тому відверто: розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області — зазначив посадовець.

Від 1 липня росіяни вже скинули на Херсонщину 170 керованих авіабомб. За словами Прокудіна, за майже два місяці їх використали більше, ніж за все перше півріччя 2026 року.

За цей же період область атакували понад 1700 ударних безпілотників. Окупанти, зокрема, почали частіше використовувати реактивні Шахеди та Гербери, намагаючись уражати об’єкти критичної інфраструктури.

Окремо Прокудін повідомив про різке зростання кількості атак FPV-дронами. Лише за останній тиждень їхня кількість сягнула приблизно 6,5 тисячі.

Херсон може залишитися без тепла та світла

Після повторного удару по ТЕЦ влада попереджає жителів міста про складну ситуацію напередодні зими.

— Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо, — наголосив Прокудін.

За його словами, Херсон потенційно може залишатися без електроенергії та тепла не лише кілька годин або днів, а значно довше. Саме тому містян закликають завчасно підготуватися до можливих перебоїв.

Водночас обласна та міська влада разом із комунальними службами, енергетиками й урядом шукають альтернативні способи забезпечити Херсон теплом та електроенергією.

Влада закликає херсонців виїжджати

Олександр Прокудін окремо звернувся до мешканців Херсона, передусім до сімей із дітьми та людей похилого віку.

Він закликав тих, хто має можливість тимчасово переїхати до родичів або друзів у безпечніші регіони, скористатися цією можливістю.

— Найважливіше зараз — зберегти життя людей, — зазначив голова ОВА.

Для тих, хто вирішить евакуюватися, влада обіцяє допомогу з транспортом, розселенням та соціальним супроводом.

У Нафтогазі наголосили, що Херсонська ТЕЦ є цивільним об’єктом, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків міста. Після нічної атаки станція зазнала критичних пошкоджень.

Раніше ми повідомляли про те, як херсонець рятує тварин, попри небезпеку обстрілів.

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