Пішки вивів коней з-під обстрілів: херсонець рятує тварин, попри небезпеку обстрілів

Торік херсонець Денис урятував коней з-під обстрілів і пішки вивів тварин з Антонівки — селища, яке окупанти нещадно обстрілюють. Тепер планує вивести їх з самого Херсона на Черкащину.

Евакуація в іншу область — завдання непросте, і поки Денис готується до цього. Як планує рятувати тварин — читай далі в матеріалі.

Вивів коней до Херсону: історія Дениса

Чоловік вивів своїх коней пішки. До Херсону разом з тваринами йшли на світанку. Одну з кобил поранило за кілька днів до евакуації.

— Думав, що вона не дійде. Але вона молодець, таки прийшла.

Втім, врятувати її все ж не вдалося, кобила померла. Інша гніда Прага зараз живе у Херсоні. Виводячи її з Антонівки, Денис фактично врятував удруге, а перший порятунок відбувся після звільнення Херсона.

— Дружив з її господаркою. Вона залишилася на лівому березі й досі живе в Кардашинці.

Денис каже, що якби не евакуація на підконтрольну Україні територію, то тварина б просто загинула. Зараз кобили тимчасово живуть у спеціальному приміщенні в Херсоні.

Чоловік почав займатися кіньми у 2020 році. Першим був Джафар. Його забрав у попередніх господарів, ті планували віддати його на м’ясо. Потім з’явився поні. Його чекала така ж доля, як і Джафара.

Дівчинка та хлопці живуть окремо. Денис виводить поні на вулицю до Праги. Це знайомство називається стабунювання. Каже, коні завжди були його мрією, але не думав, що матиме їх декілька.

Тепер він планує ще раз евакуювати своїх підопічних. На Черкащині зараз живе родина Дениса. Сам він з Херсона виїжджати поки не збирається. Працює водієм соціального таксі. Саме це тримає його тут. Тут, у місті на лінії вогню, багато хворих та літніх, яким він потрібен.

