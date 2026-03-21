Для тебя Психология

Синяя ловушка больниц: почему стандартное освещение мешает пациентам выздоравливать и как это изменить

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 марта 2026, 19:00 3 мин.
Как синий свет вредит психике и что такое терапия светом
Фото Pexels

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