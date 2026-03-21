Синяя ловушка больниц: почему стандартное освещение мешает пациентам выздоравливать и как это изменить

Представь себе больницу, где главным инструментом врача служит не только шприц или рецептурный бланк, но и обычные оконные жалюзи и спектр лампочки. В норвежском городе Тронхейм психиатрическое отделение больницы Святого Олафа проводит уникальный эксперимент, который может в корне изменить подход к терапии острых состояний.

Как сообщает The Guardian, ученые тестируют идею, согласно которой архитектура и освещение помещения сами по себе способны исцелять.

Циркадная ловушка: почему синий свет вредит психике

Наши внутренние биологические часы — циркадные ритмы — ориентируются на солнце. На протяжении миллионов лет мозг привыкал: день — это яркое голубое небо, вечер — мягкий огненный закат. Однако современные больницы с их стерильными белыми коридорами и лампами дневного света фактически обманывают организм пациентов.

Для людей с биполярным расстройством или тяжелой депрессией этот обман становится фатальным. Профессор Эдинбургского университета Даниэль Смит отмечает, что пациенты с такими диагнозами чрезвычайно чувствительны к свету.

Вечернее синее излучение подавляет выработку мелатонина, заставляя мозг думать, что день продолжается. Как следствие — бессонница, возбуждение и новые маниакальные эпизоды.

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Норвежский эксперимент: янтарная терапия против агрессии

Команда под руководством Ховарда Каллестада пошла на смелый шаг: они разделили новое отделение на две идентичные зоны. В одной пациенты находились под обычным больничным светом, а в другой — после 18:00 срабатывала автоматика. Специальные фильтры на окнах опускались, а искусственный свет менял спектр на теплый янтарный, полностью удаляя синие волны.

Результаты исследования, опубликованные в PLOS Medicine, поразили даже скептиков. Хотя срок пребывания в больнице (3–4 дня) остался почти неизменным, качество выздоровления существенно отличалось.

Пациенты янтарной зоны выписывались в значительно более легком состоянии. Но самое главное — уровень агрессивного поведения, который обычно является огромной проблемой в острых отделениях, резко упал.

Изменив всего лишь спектр света, мы смогли улучшить качество лечения без дополнительных препаратов, — резюмирует Каллестад.

Будущее без таблеток: от клиник до домов престарелых

Главное преимущество такого метода — его пассивность. Пациентам не нужно носить специальные очки или сидеть перед световыми панелями. Свет просто становится частью их среды обитания.

Сейчас этой технологией заинтересовались и в Британии. Национальный институт исследований в области здравоохранения уже ищет финансирование для внедрения циркадного освещения в домах престарелых.

Ученые надеются, что это поможет снизить тревожность и улучшить сон у людей с деменцией, обеспечив им достойное качество жизни без лишней медикаментозной нагрузки.

Кажется, мы наконец возвращаемся к истокам: прислушиваемся к природе нашего тела, чтобы помочь мозгу найти путь к исцелению.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что такое панические атаки и как их побороть.

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