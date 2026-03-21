Синя пастка лікарень: чому стандартне освітлення заважає пацієнтам одужувати та як це змінити

Уяви собі лікарню, де головним інструментом лікаря є не лише шприц чи рецептурний бланк, а звичайні віконні жалюзі та спектр лампочки. У норвезькому місті Тронгейм психіатричне відділення лікарні Святого Олавса проводить унікальний експеримент, який може докорінно змінити підхід до терапії гострих станів.

Як повідомляє The Guardian, вчені тестують ідею, згідно з якою архітектура та освітлення приміщення самі по собі здатні лікувати.

Циркадна пастка: чому синє світло шкодить психіці

Наші внутрішні біологічні годинники — циркадні ритми — орієнтуються на сонце. Протягом мільйонів років мозок звикав: день — це яскраве блакитне небо, вечір — м’який вогняний захід. Проте сучасні лікарні з їхніми стерильними білими коридорами та лампами денного світла фактично обманюють організм пацієнтів.

Для людей із біполярним розладом чи тяжкою депресією цей обман стає фатальним. Професор Единбурзького університету Даніель Сміт зауважує, що пацієнти з такими діагнозами надзвичайно чутливі до світла.

Вечірнє блакитне випромінювання пригнічує вироблення мелатоніну, змушуючи мозок думати, що день триває. Як наслідок — безсоння, збудження та нові маніакальні епізоди.

Норвезький експеримент: бурштинова терапія проти агресії

Команда під керівництвом Ховарда Каллестада пішла на сміливий крок: вони розділили нове відділення на дві ідентичні зони. В одній пацієнти перебували під звичайним лікарняним світлом, а в іншій — після 18:00 спрацьовувала автоматика. Спеціальні фільтри на вікнах опускалися, а штучне світло змінювало спектр на теплий бурштиновий, повністю видаляючи сині хвилі.

Результати дослідження, опубліковані в PLOS Medicine, вразили навіть скептиків. Хоча термін перебування у лікарні (3-4 дні) залишився майже незмінним, якість одужання суттєво різнилася.

Пацієнти бурштинової зони виписувалися у значно легшому стані.Найголовніше — рівень агресивної поведінки, яка зазвичай є величезною проблемою у гострих відділеннях, різко впав.

Змінивши лише спектр світла, ми змогли покращити якість лікування без додаткових препаратів, — резюмує Каллестад.

Майбутнє без пігулок: від клінік до будинків для літніх людей

Найбільша перевага такого методу — його пасивність. Пацієнтам не потрібно носити спеціальні окуляри чи сидіти перед світловими панелями. Світло просто стає частиною їхнього середовища.

Зараз цією технологією зацікавилися і в Британії. Національний інститут досліджень охорони здоров’я вже шукає фінансування для впровадження циркадного освітлення в будинках для літніх людей.

Вчені сподіваються, що це допоможе зменшити тривожність та покращити сон у людей із деменцією, забезпечивши їм гідну якість життя без зайвого медикаментозного навантаження.

Здається, ми нарешті повертаємося до витоків: прислухаємося до природи нашого тіла, щоб допомогти мозку знайти шлях до зцілення.

