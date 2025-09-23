Загадкові дрони над Скандинавією: Норвегія та Данія змушені були закрити аеропорти

Увечері 22 вересня в повітряному просторі Данії та Норвегії помітили невідомі безпілотні апарати. Аеропорти Копенгагена та Осло були змушені призупинити свою роботу, повідомляє Reuters, Verdens Gang та Aftonbladen.

Вони знову відкрилися рано у вівторок після того, як протягом чотирьох годин призупинилися всі злети та посадки. Поліція Копенгагена заявила, що в ході перевірок не змогла знайти жодного дрона, який порушив повітряний простір.

Данія та Норвегія закрили аеропорти через дрони

Заступник помічника комісара поліції Копенгагена Якоб Хансен повідомив, що поліція розпочала інтенсивне розслідування, щоб визначити походження дронів.

— Дрони зникли, і ми жодного з них не забрали, — розповів він журналістам.

За його словами, влада Данії та Норвегії співпрацюватиме, щоб визначити зв’язок між цими двома інцидентами.

Повітряний простір в аеропорту Осло відкрили о 3:22 ранку. Його закрили з опівночі, щоб відстежити дрони. Всі рейси перенаправили до найближчого аеропорту.

У поліції Данії зазначили, що два або три великі дрони були помічені поблизу аеропорту Копенгагена. За даними служби відстеження польотів FlightRadar, аеропорт припинив роботу о 20:26. Близько 50 рейсів перенаправили до запасних аеропортів.

Після повторного відкриття в аеропорті Копенгагена заявили, що затримки та деякі скасовані вильоти збережуться. Там закликали пасажирів уточнювати інформацію у своїх авіакомпаній.

Нагадаємо, що раніше в різних аеропортах Європи фіксувалися збої в системі реєстрації та посадки через кібератаку. Це зокрема вплинуло на роботу лондонського Хітроу та аеропортів Берліна та Брюсселя.

Перед цим літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений здійснити екстрену посадку через заглушення сигнал GPS.

