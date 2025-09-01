Літак з Урсулою фон дер Ляєн екстрено сів: йому заглушили сигнал GPS

Сьогодні літак, в якому летіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, здійснив екстрену посадку у Болгарії. Сигнал літака зазнав втручань, у чому стали підозрювати Росію. Розповідаємо, що відомо про екстрену посадку літака з Урсулою фон дер Ляєн на борту і чи зазнала вона шкоди.

Єврокомісія підтвердила глушіння сигналу GPS літака з Урсулою фон дер Ляєн

Європейська правда повідомляє, що болгарська влада підтвердила зовнішнє втручання у мережу GPS на момент посадки літака, в якому перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Екстрена посадка відбулася у місті Пловдив. Відразу запідозрили, що тут є російський слід. Про це заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста.

Офіційні особи Болгарії підозрюють саме росіян у глушінні GPS-сигналу.

Ми дійсно можемо підтвердити, що відбулося глушіння GPS, але літак безпечно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади, що вони підозрюють, що це було через відверте втручання Росії, — каже Подеста.

Вона додала, що в ЄС звикли до загроз з боку Росії і вже знають про інцидент. Пілот був змушений приземлитися у Болгарії за паперовими мапами місцевості.

Урсула фон дер Ляєн летіла з Варшави на зустріч з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. Вони мали відвідати завод з виробництва боєприпасів. Після візиту фон дер Ляєн залишила Пловдив на тому ж літаку.

Звичайно, це лише ще більше посилить нашу непохитну відданість нарощуванню оборонних спроможностей та підтримці України, — додала Подеста.

