Росія без пального: як країна-бензоколонка переходить на талони

У Росії стрімко загострюється паливна криза. Через успішні удари Сил оборони України по нафтопереробних заводах і нафтопроводах, країна-агресор стикається з гострим дефіцитом пального. Влада змушена вводити ліміти на продаж бензину, а в окремих регіонах запроваджено систему талонів.

Оптові ціни ростуть щодня, а заправки залишаються порожніми. У багатьох містах та на окупованих територіях фіксують кілометрові черги та відсутність пального навіть найнижчої якості. Москва вже заборонила експорт бензину й терміново закуповує пальне в Білорусі, однак це не рятує ситуацію.

Дефіцит палива у Росії: наскільки ситуація є критичною

В окупованому Криму та на Донбасі, Владивостоці та усьому Приморському краю, Забайкаллі пального на всіх не вистачає. Росіяни обурені, що бензин видають по талонах. Туго з пальним у країні-бензоколонці стало завдяки успішним і регулярним ударам України по російських НПЗ.

Це все легітимні воєнні цілі, оскільки система нафтопроводів, система нафтоперероблення забезпечує пальним російську армію, — каже директор досліджень DiXi Group Роман Ніцович.

Від початку серпня ми атакували щонайменше сім НПЗ на території РФ. Рязанський та Новокуйбишевський НПЗ — разом вони переробляють понад 20 млн тонн нафти на рік. За декілька днів запалав Афіпський НПЗ — через нього проходить понад 7 млн тон нафти щороку.

Наступними цілями були Саратовський та Сизранський НПЗ. І після нашої атаки зупинився один із найбільших заводів — Волгоградський, який переробляє 15 млн тонн нафти щороку. 21 серпня українські дрони завітали на Новошахтинський НПЗ, який горів майже три доби.

Днями по Сизранському НПЗ прилетіло ще раз. Він належить Роснефті. Двічі за тиждень прилетіло у нафтопровід Дружба. Військові експерти пояснюють, що Україна правильно вибрала місця ударів, і перші наслідки для РФ видно вже.

Якщо додати все уражене — це понад 50 млн тонн річного перероблення. Кремль нарощує імпорт з Білорусі. Та через руйнування Дружби доставляти нафту в Білорусь для перероблення доведеться залізницею.

Близько 35% заводів уражені, але разом з тим не всі зупинилися повністю. Зупинилися лише декілька, — каже аналітик ANTS Ілля Несходовський.

Спустошені заправки і в віддалених регіонах Росії, куди поки не долітають українські дрони, а також на окупованих територіях. Це зумисна тактика РФ до своїх же громадян. Дефіциту палива немає у Москві та регіонах, які збирають урожаї.

Однак українські удари впливають і на ціни у Росії. 92-й та 95-й б’ють історичні рекорди. Від початку року ці марки пального подорожчали у РФ на 40-50%. І так само поповз догори дизель, потрібний для аграрки і терористичної армії РФ.

Наскільки уражені нафтопереробні заводи — росіяни приховують, і терміново намагаються їх відремонтувати. Якщо ми знищили дороге імпортне обладнання, ремонт, а від того паливна криза на Росії, розтягнеться на місяці. Ціни на бензин у РФ будуть рости, є ймовірність, що росіяни повністю перейдуть на талони. Від цього скоро зростуть ціни на продукти.

Вікна-Новини ділилися, скільки НПЗ у Росії та де саме вони розташовані.

