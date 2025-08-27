Россия без топлива: как страна-бензоколонка переходит на талоны

В России быстро обостряется топливный кризис. Из-за успешных ударов сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам и нефтепроводам страна-агрессор сталкивается с острым дефицитом горючего. Власти вынуждены вводить лимиты на продажу бензина, а в отдельных регионах введена система талонов.

Оптовые цены растут каждый день, а заправки остаются пустыми. Во многих городах и на оккупированных территориях фиксируют километровые очереди и отсутствие горючего даже самого низкого качества. Москва уже запретила экспорт бензина и срочно закупает топливо у Беларуси, но это не спасает ситуацию.

Дефицит топлива в России: насколько ситуация критическая

В оккупированном Крыму и Донбассе, Владивостоке и всем Приморском крае, Забайкалье топлива на всех не хватает. Россияне возмущены, что бензин выдают по талонам. Туго с топливом в стране-бензоколонке стало благодаря успешным и регулярным ударам Украины по российским НПЗ.

Это все легитимные военные цели, поскольку система нефтепроводов, система нефтепереработки обеспечивает горючим российскую армию, — говорит директор исследований DiXi Group Роман Ницович.

С начала августа мы атаковали не менее семи НПЗ на территории РФ. Рязанский и Новокуйбышевский НПЗ вместе перерабатывают более 20 млн тонн нефти в год. Через несколько дней загорелся Афипский НПЗ — через него проходит более 7 млн ​​тонн нефти ежегодно.

Следующими целями были Саратовский и Сызранский НПЗ. И после нашей атаки остановился один из крупнейших заводов — Волгоградский, перерабатывающий 15 млн тонн нефти в год. 21 августа украинские дроны навестили Новошахтинский НПЗ, который горел почти трое суток.

На днях по Сызранскому НПЗ прилетело еще раз. Он принадлежит Роснефти. Два раза за неделю прилетело в нефтепровод Дружба. Военные эксперты объясняют, что Украина правильно выбрала места ударов, и первые последствия для РФ уже видны.

Если сложить все пораженное — это более 50 млн тонн годовой переработки. Кремль увеличивает импорт из Беларуси. Но из-за разрушения Дружбы доставлять нефть в Беларусь для переработки придется по железной дороге.

Около 35% заводов поражены, но вместе с тем не все остановились полностью. Остановились всего несколько, — говорит аналитик ANTS Илья Несходовский.

Опустошены заправки и в отдаленных регионах России, куда пока не долетают украинские дроны, а также на оккупированных территориях. Это намеренная тактика РФ к своим же гражданам. Дефицита топлива нет в Москве и регионах, которые собирают урожаи.

Но украинские удары влияют и на цены в России. 92-й и 95-й бьют исторические рекорды. С начала года эти марки топлива подорожали в РФ на 40-50%. И так же пополз вверх дизель, необходимый для аграрки и террористической армии РФ.

Насколько поражены нефтеперерабатывающие заводы — россияне скрывают, и срочно пытаются их отремонтировать. Если мы уничтожили дорогостоящее импортное оборудование, ремонт, а от этого топливный кризис в России, растянется на месяцы. Цены на бензин в РФ будут расти, есть вероятность, что россияне полностью перейдут на талоны. Совсем скоро поднимутся цены на продукты.

