Нефтепровод Дружба “отдыхает”: Мадяр об успешном поражении объекта

Фото Unsplash Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) официально подтвердил, что ВСУ поразили нефтепровод Дружба на территории Тамбовской области РФ.— Нефтепровод Дружба отдыхает. Полный стоп перекачки нефти на неопределенный срок, — написал военный. Что известно о нефтепроводе и как на это уже отреагировали в Венгрии — собрали в материале.Нефтепровод Дружба: работает ли объект сейчас Нефтеперекачивающую станцию Никольское в Тамбовской области атаковали дроны 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ. Еще до официального подтверждения министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина вновь атаковала ведущий в страну нефтепровод. В результате этого поставки нефти остановились. Сиярто назвал это очередной атакой на венгерскую энергетическую безопасность, что является “возмутительным и неприемлемым”. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что специалисты пытаются как можно быстрее восстановить трансформаторную станцию, чтобы продолжить эксплуатацию трубопровода. Однако в России пока не могут сказать, когда можно будет возобновить поставки нефти. Сиярто написал, что Брюссель и Киев уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну, а атаки Украины на энергетическую безопасность Венгрии также преследуют именно это. — Так что четко заявим еще раз: это не наша война, мы не имеем к ней никакого отношения, мы хотим остаться в стороне, и пока мы руководим страной, мы и будем оставаться в стороне! В то же время он напомнил украинским политикам, что поступающая из Венгрии электроэнергия играет ключевую роль в энергоснабжении Украины. На заявление венгерского дипломата отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X: Петер, именно Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее заканчивать. Венгрии годами говорят, что Москва — ненадежный партнер. — Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. Даже после начала полномасштабной войны. Теперь вы можете отправлять свои жалобы и угрозы своим друзьям в Москве. Читать по теме Историческое событие: Украина остановила транзит российского газа Что изменится для России и Евросоюза? Делимся в материале. Сколько РФ зарабатывала на перекачке нефти и сколько будет терять По данным издания Bloomberg, Россия зарабатывает на поставках нефти через Украину около 6 млрд долларов в год. Экспорт нефти и нефтепродуктов в 2021 году принес стране-агрессорке треть ее экспортных доходов, а именно $180 млрд. Данные Евростата указывают на то, что $75 млрд из них РФ заработала на рынке ЕС. В 2025 году Россия зарабатывала на поставках нефти еще большие суммы из-за роста мировых цен. Центр исследований энергии и чистого воздуха утверждает, что с начала полномасштабного вторжения ЕС заплатил за российскую нефть и нефтепродукты более 59 млрд долларов. В июле доходы России от транспортировки сырой нефти по трубопроводам незначительно выросли на 1% до 75 млн евро в день. В июле 2025 года пять крупнейших импортеров российского ископаемого топлива из ЕС уплатили в общей сложности 1,1 млрд евро. Природный газ составил более 67% этого импорта, а остальное составляла преимущественно сырая нефть, которая продолжала поступать в Венгрию и Словакию по южной ветке трубопровода Дружба. Венгрия была крупнейшим импортером ЕС в июле, приобретя российское ископаемое топливо на сумму 485 млн евро. К ним относятся сырая нефть (200 млн евро) и газ по трубопроводам (285 млн евро). Франция, второй по величине покупатель в ЕС, импортировала российское ископаемое топливо на сумму 239 млн. евро. Однако исследование показывает, что часть топлива, поступающего во Францию через терминал в Дюнкерке, поставляется в Германию. Словакия являлась третьим по величине импортером российского ископаемого топлива в ЕС. 79% импорта Словакии состояло из сырой нефти, поступавшей через трубопровод Дружба, стоимостью 169 млн евро. Нефтепровод Дружба на карте Издание Forbes создало карту нефтепровода, который состоит из северной и южной ветвей. Напомним, что недавно в Венгрии разразился скандал из-за роскошного имения Виктора Орбана, которое он тайно строил. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Война в Украине, Россия, Венгрия, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter