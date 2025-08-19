Нефтепровод Дружба “отдыхает”: Мадяр об успешном поражении объекта

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) официально подтвердил, что ВСУ поразили нефтепровод Дружба на территории Тамбовской области РФ.

— Нефтепровод Дружба отдыхает. Полный стоп перекачки нефти на неопределенный срок, — написал военный.

Что известно о нефтепроводе и как на это уже отреагировали в Венгрии — собрали в материале.

Нефтепровод Дружба: работает ли объект сейчас

Нефтеперекачивающую станцию Никольское в Тамбовской области атаковали дроны 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.

Еще до официального подтверждения министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина вновь атаковала ведущий в страну нефтепровод. В результате этого поставки нефти остановились.

Сиярто назвал это очередной атакой на венгерскую энергетическую безопасность, что является “возмутительным и неприемлемым”. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что специалисты пытаются как можно быстрее восстановить трансформаторную станцию, чтобы продолжить эксплуатацию трубопровода.

Однако в России пока не могут сказать, когда можно будет возобновить поставки нефти. Сиярто написал, что Брюссель и Киев уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну, а атаки Украины на энергетическую безопасность Венгрии также преследуют именно это.

— Так что четко заявим еще раз: это не наша война, мы не имеем к ней никакого отношения, мы хотим остаться в стороне, и пока мы руководим страной, мы и будем оставаться в стороне!

В то же время он напомнил украинским политикам, что поступающая из Венгрии электроэнергия играет ключевую роль в энергоснабжении Украины.

На заявление венгерского дипломата отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X:

Петер, именно Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее заканчивать. Венгрии годами говорят, что Москва — ненадежный партнер.

— Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. Даже после начала полномасштабной войны. Теперь вы можете отправлять свои жалобы и угрозы своим друзьям в Москве.

Сколько РФ зарабатывала на перекачке нефти и сколько будет терять

По данным издания Bloomberg, Россия зарабатывает на поставках нефти через Украину около 6 млрд долларов в год.

Экспорт нефти и нефтепродуктов в 2021 году принес стране-агрессорке треть ее экспортных доходов, а именно $180 млрд. Данные Евростата указывают на то, что $75 млрд из них РФ заработала на рынке ЕС.

В 2025 году Россия зарабатывала на поставках нефти еще большие суммы из-за роста мировых цен. Центр исследований энергии и чистого воздуха утверждает, что с начала полномасштабного вторжения ЕС заплатил за российскую нефть и нефтепродукты более 59 млрд долларов.

В июле доходы России от транспортировки сырой нефти по трубопроводам незначительно выросли на 1% до 75 млн евро в день.

В июле 2025 года пять крупнейших импортеров российского ископаемого топлива из ЕС уплатили в общей сложности 1,1 млрд евро. Природный газ составил более 67% этого импорта, а остальное составляла преимущественно сырая нефть, которая продолжала поступать в Венгрию и Словакию по южной ветке трубопровода Дружба.

Венгрия была крупнейшим импортером ЕС в июле, приобретя российское ископаемое топливо на сумму 485 млн евро. К ним относятся сырая нефть (200 млн евро) и газ по трубопроводам (285 млн евро).

Франция, второй по величине покупатель в ЕС, импортировала российское ископаемое топливо на сумму 239 млн. евро. Однако исследование показывает, что часть топлива, поступающего во Францию через терминал в Дюнкерке, поставляется в Германию.

Словакия являлась третьим по величине импортером российского ископаемого топлива в ЕС. 79% импорта Словакии состояло из сырой нефти, поступавшей через трубопровод Дружба, стоимостью 169 млн евро.

Нефтепровод Дружба на карте

Издание Forbes создало карту нефтепровода, который состоит из северной и южной ветвей.

Напомним, что недавно в Венгрии разразился скандал из-за роскошного имения Виктора Орбана, которое он тайно строил.

