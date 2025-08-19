Нафтопровід Дружба “відпочиває”: Мадяр про успішне ураження об’єкта

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) офіційно підтвердив, що ЗСУ уразили нафтопровід Дружба на території Тамбовської області РФ.

— Нафтопровід Дружба відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін, — написав військовий.

Що відомо про нафтопровід та як на це вже відреагували в Угорщині — зібрали в матеріалі.

Нафтопровід Дружба: чи працює трубопровід зараз

Нафтоперекачувальну станцію Нікольске у Тамбовській області атакували дрони 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

Ще до офіційного підтвердження міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна знов атакувала нафтопровід, що веде до країни. Внаслідок цього постачання нафти зупинилося.

Сіярто назвав це черговою атакою на угорську енергетичну безпеку, що є “обурливим і неприйнятним”. Заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін повідомив, що фахівці намагаються якнайшвидше відновити трансформаторну станцію, щоб продовжити експлуатацію трубопроводу.

Проте у Росії поки що не можуть сказати, коли можна буде відновити постачання нафти. Сіярто написав, що Брюссель і Київ вже три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину у війну, а атаки України на енергетичну безпеку Угорщини також мають на меті саме це.

— Тож чітко заявімо ще раз: це не наша війна, ми не маємо до неї жодного стосунку, ми хочемо залишитися осторонь, і доки ми керуємо країною, ми й будемо залишатися осторонь!

Водночас він нагадав українським політикам, що електроенергія, що надходить з Угорщини, відіграє ключову роль в енергопостачанні України.

На заяву угорського дипломата відреагував очільник МЗС України Андрій Сибіга у соціальній мережі X:

Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер.

— Попри це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги — і погрози — своїм друзям у Москві.

Скільки РФ заробляла на перекачці нафти та скільки втрачатиме

За даними видання Bloomberg, Росія заробляє на постачанні нафти через Україну близько $6 млрд на рік.

Експорт нафти та нафтопродуктів у 2021 році приніс країні-агресорці третину її експортних доходів, а саме $180 млрд. Дані Євростату вказують на те, що $75 млрд з них РФ заробила на ринку ЄС.

У 2025 році Росія заробляла на постачанні нафти ще більші суми через зростання світових цін. Центр досліджень енергії та чистого повітря стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення ЄС заплатив за російську нафту та нафтопродукти понад $59 млрд.

У липні доходи Росії від транспортування сирої нафти трубопроводами незначно зросли на 1% до 75 млн євро на день.

У липні 2025 року п’ять найбільших імпортерів російського викопного палива з ЄС сплатили загалом 1,1 млрд євро. Природний газ становив понад 67% цього імпорту, а решту становила переважно сира нафта, яка продовжувала надходити до Угорщини та Словаччини південною гілкою трубопроводу Дружба.

Угорщина була найбільшим імпортером ЄС у липні, придбавши російське викопне паливо на суму 485 млн євро. До них належать сира нафта (200 млн євро) та газ трубопроводами (285 млн євро).

Франція, другий за величиною покупець у ЄС, імпортувала російське викопне паливо на суму 239 млн євро. Проте дослідження показує, що частина палива, що надходить до Франції через термінал у Дюнкерку, постачається до Німеччини.

Словаччина була третім за величиною імпортером російського викопного палива в ЄС. 79% імпорту Словаччини складався з сирої нафти, що надходив через трубопровід Дружба, вартістю 169 млн євро.

Нафтопровід Дружба на карті

Видання Forbes створило карту нафтопроводу, який складається з північної та південної гілок.

Нагадаємо, що нещодавно в Угорщині спалахнув скандал через розкішний маєток Віктора Орбана, який він таємно будував.

