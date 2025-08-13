В Угорщині спалахнув скандал через маєток Віктора Орбана, який він таємно будує в Хатванпушті. На території є приватний зоопарк із зебрами й антилопами, пальмовий сад та навіть опалювальна система під дорогою.

Про це розповів незалежний депутат Акош Хадхазі на своїй сторінці у Facebook. Фото, оприлюднені ним, були зроблені близько чотирьох років тому. Орбан вже заявив, що це ферма його батька.

Орбан будує розкішний маєток: Угорщина обурена

За словами Хадхазі, під дорожнім покриттям парку встановили тепловолокно, щоб під час снігопадів його не доводилося розчищати.

— На двох інших фотографіях видно підземний коридор, що з’єднує будівлі. Якщо це сільськогосподарське підприємство, то це дуже дивно, — написав депутат.

Фотографії зробив робітник, який там працював. Він швидко покинув місце, бо йому “було дуже гидко”. Підземний коридор викладений цеглою, але зовні нього є шістдесятисантиметрова залізобетонна стіна.

— На жаль, наразі доступно дуже мало фотографій інтер’єру. Коли робітники заходять, у них забирають телефони та погрожують. Я бачив фотографії, зроблені всередині будівель (вони шокували), але їхній автор не наважився їх мені дати.

А золотий унітаз був? Журналісти показали таємний маєток Орбана в Угорщині / 2 Фотографії

Ще у 2021 році угорське видання HVG показало одну з небагатьох фотографій інтер’єру маєтку. Всередину будинку будували бібліотечну кімнату з атріумом і галереєю у стилі барокового замку.

Нещодавно Акош Хадхазі організував мітинг біля маєтку в Хатванпушті. Поліція та охорона не пропускали учасників всередину, тож ті мали спостерігати за територією з драбин. Читати на тему У тісних зв’язках з Кремлем: як Віктор Орбан вчетверте переміг на виборах в Угорщині Спочатку російська агресія в Україні призвела до зменшення розриву між консервативною партією Орбана та опозицією. Тож політик вдався до популізму. Проте один з учасників все-таки запустив дрон, щоб ретельно дослідити земельну ділянку. Відео маєтку згодом поширив угорський канал Telex. Опубліковані кадри з повітря показують велику територію, де розташований елітний маєток. Ділянка офіційно належить батькові Віктора Орбана, але, як уточнює HVG, точно не нагадує фермерські угіддя. На території видно багатоповерхові будинки з ліфтами, басейн, сади, зебр та інших тварин. — Незалежний депутат парламенту Акош Хадхазі мав рацію, коли заявив, що тут будується ферма його батька або бароковий замок з бібліотекою, алеями для прогулянок і каплицею, пальмовою оранжереєю, сонячною електростанцією, фонтанами, підземним гаражем, садовим ставком і приватним зоопарком, — пишуть журналісти. Вони також провели паралель між подіями в Угорщині та ситуацією в Україні, коли громадяни змогли вперше потрапити до заміської резиденції експрезидента Януковича, аби побачити, чи справді його унітаз був зроблений із золота. Тим часом в Угорщині триває підготовка до виборів, які відбудуться у 2026 році. Хто серед головних опонентів Орбана — читай у матеріалі.

