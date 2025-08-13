В Угорщині спалахнув скандал через маєток Віктора Орбана, який він таємно будує в Хатванпушті. На території є приватний зоопарк із зебрами й антилопами, пальмовий сад та навіть опалювальна система під дорогою.Про це розповів незалежний депутат Акош Хадхазі на своїй сторінці у Facebook. Фото, оприлюднені ним, були зроблені близько чотирьох років тому. Орбан вже заявив, що це ферма його батька. Орбан будує розкішний маєток: Угорщина обурена За словами Хадхазі, під дорожнім покриттям парку встановили тепловолокно, щоб під час снігопадів його не доводилося розчищати.— На двох інших фотографіях видно підземний коридор, що з’єднує будівлі. Якщо це сільськогосподарське підприємство, то це дуже дивно, — написав депутат. Фотографії зробив робітник, який там працював. Він швидко покинув місце, бо йому “було дуже гидко”. Підземний коридор викладений цеглою, але зовні нього є шістдесятисантиметрова залізобетонна стіна. — На жаль, наразі доступно дуже мало фотографій інтер’єру. Коли робітники заходять, у них забирають телефони та погрожують. Я бачив фотографії, зроблені всередині будівель (вони шокували), але їхній автор не наважився їх мені дати. А золотий унітаз був? Журналісти показали таємний маєток Орбана в Угорщині / 2 Фотографії Ще у 2021 році угорське видання HVG показало одну з небагатьох фотографій інтер’єру маєтку. Всередину будинку будували бібліотечну кімнату з атріумом і галереєю у стилі барокового замку. Нещодавно Акош Хадхазі організував мітинг біля маєтку в Хатванпушті. Поліція та охорона не пропускали учасників всередину, тож ті мали спостерігати за територією з драбин. Читати на тему У тісних зв’язках з Кремлем: як Віктор Орбан вчетверте переміг на виборах в Угорщині Спочатку російська агресія в Україні призвела до зменшення розриву між консервативною партією Орбана та опозицією. Тож політик вдався до популізму. Проте один з учасників все-таки запустив дрон, щоб ретельно дослідити земельну ділянку. Відео маєтку згодом поширив угорський канал Telex. Опубліковані кадри з повітря показують велику територію, де розташований елітний маєток. Ділянка офіційно належить батькові Віктора Орбана, але, як уточнює HVG, точно не нагадує фермерські угіддя. На території видно багатоповерхові будинки з ліфтами, басейн, сади, зебр та інших тварин. — Незалежний депутат парламенту Акош Хадхазі мав рацію, коли заявив, що тут будується ферма його батька або бароковий замок з бібліотекою, алеями для прогулянок і каплицею, пальмовою оранжереєю, сонячною електростанцією, фонтанами, підземним гаражем, садовим ставком і приватним зоопарком, — пишуть журналісти. Вони також провели паралель між подіями в Угорщині та ситуацією в Україні, коли громадяни змогли вперше потрапити до заміської резиденції експрезидента Януковича, аби побачити, чи справді його унітаз був зроблений із золота. Тим часом в Угорщині триває підготовка до виборів, які відбудуться у 2026 році. Хто серед головних опонентів Орбана — читай у матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Угорщина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter