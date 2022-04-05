У тісних зв’язках з Кремлем: як Віктор Орбан вчетверте переміг на виборах в Угорщині

Угорський прем’єр Віктор Орбан вчетверте переміг на виборах в Угорщині, попри різку критику як усередині країни, так і ззовні за тісні зв’язки з Кремлем.

Спочатку російська агресія в Україні призвела до того, що розрив між консервативною партією Орбана та опозицією скоротився до лічених відсотків. Тож Орбан вдався до популізму: зафіксував ціни на найнеобхідніші продукти та комунальні платежі.

Угорські медіа непропорційно висвітлювали передвиборчу кампанію. Державні канали крутили його виступи цілодобово. Натомість опонент Орбана отримував лише п’ять хвилин ефірного часу на день.

Угорський уряд постійно вставляв палки в колеса санкційним ініціативам проти Кремля. Він блокував ембарго на російські енергоносії та забороняв транзит товарів воєнного призначення до України для того, щоб нібито не бути втягненими у війну і не дати цінам на комуналку зрости.

Замість допомоги влада Угорщини лише брехала. Особливо про кількість біженців у себе в країні, щоб здобути додаткову підтримку з фондів ЄС.

Позиція Угорщини викликала відразу у її сусідів. Польща та Чехія відмовились від зустрічі міністрів оборони Вишеградської четвірки в Будапешті. Володимир Зеленський казав, що Орбан загубив чесність десь у контактах з Москвою.

Однак деякі країни все-таки готові допомагати. Читай, як в Ірландії допомагають українським жінкам з дітьми.