Житло, робота та медична допомога. Як в Ірландії допомагають українським жінкам з дітьми

Україну підтримує весь світ. Ірландія – це країна емігрантів. Десять мільйонів ірландців у різні часи були змушені залишити країну і шукати кращої долі.

Можливо, саме тому ірландці так близько прийняли до серця біль українців, які наважились все кинути та поїхати у невідоме. Країна робить все можливе, щоб допомогти нашим співвітчизницям, які з дітьми рятувалися від бойових дій.

На острові надають житло, діти йдуть до школи, а уряд робить все можливе, щоб надати роботу українкам.

25 лютого Ірландія, одна з найзакритіших країн Європи, скасувала візи для українців. Тепер вона приймає усіх, хто обрав її для тимчасового перебування.

На сьогодні вже близько 16 тисяч українців знайшли тут притулок.

Старий термінал Дублінського аеропорту перетворили на імпровізований візовий центр. Держава максимально спростила процедуру отримання необхідних документів тимчасового захисту для українців.

Тут відразу дають номер соціального страхування та лист від міністерства юстиції, який підтверджує легальне перебування в Ірландії. Ці документи дозволяють українцям мати ті ж права, що і громадяни країни.

Переселенці можуть отримувати соціальні виплати, безкоштовно користуватися медичною допомогою та, головне, знайти роботу.

Якщо немає до кого їхати – тимчасово заселяють в готелі по країні. Згодом збираються підселяти людей в ірландські родини. Вже понад двадцять тисяч сімей висловили бажання прийняти українців.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, якою буде програма підтримки переселенців від держави.