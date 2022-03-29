Евакуація може бути великим стресом для дитини. Розповідаємо, як адаптувати її до нового місця

Під час війни життя ділиться на “до” та “після”. Це час швидких рішень — тут ніколи довго роздумувати, тут треба діяти. Часто рішення бувають досить болючими, але вкрай необхідними. Так і з евакуацією.

Якщо дорослі чітко розуміють причини та необхідність вимушено покинути домівку, то для дітей все по-іншому.

Психологиня благодійного фонду Запорука Лілія Cіроха розповіла, як адаптувати дитину до нового місця та що робити під час евакуації.

Алгоритм роботи з дітьми після оголошення евакуації

По-перше, дуже важливо розмовляти з дітьми та пояснювати, що відбувається і навіщо. Зрозуміло, що коли було ухвалене рішення про евакуацію, потрібно обов’язково сказати про це дитині та пояснити відповідно до її віку.

Якщо в неї виникають запитання, відповідати короткими простими фразами.

Якщо в тебе є можливість зібрати якісь речі, запитай, що дитина хоче взяти з собою. Це може бути улюблена іграшка, піжама, книжка, фотографія. Своєрідний предмет стабілізації — те, що нагадуватиме про відчуття дому, про позитивні емоції.

Якщо дитина — підліток, попроси його/її допомогти зібрати свої речі, попередньо обговоривши, що він/вона братиме. Це поверне дитині відчуття певного контролю над ситуацією.

Батькам також треба бути готовими, що діти, незалежно від віку, можуть негативно реагувати на евакуацію. Це може бути плач, агресія, негативізм, замкненість.

Проте це все нормальні реакції на ненормальну ситуацію.

Головне завдання батьків — забезпечити безпеку дитині.

Тож навіть на такі прояви важливо реагувати спокійно та врівноваженим голосом пояснювати, навіщо це робиться.

Що робити під час евакуації

Обов’язково на руці дитини напиши маркером її ім’я, прізвище та можливі контакти близьких людей, які допоможуть у разі, якщо щось пішло не так.

Все озвучуємо та говоримо, куди йдемо, як ідемо, де збираємося зупинятися. Говоримо про фізичну безпеку: з ким можна кудись іти, з ким — не можна.

Якщо ви евакуйовуєтесь екстрено і не маєте змоги брати речі, все одно дуже важливо пояснювати ситуацію дитині відповідно до її віку та підтримувати її.

Коли дорослі щось не пояснюють, не говорять — діти обов’язково дофантазують собі.

Що робити на новому місці

Коли ви вже дісталися безпечного місця і ти маєш змогу облаштовувати побут, намагайся повернутися до звичного режиму життя.

Після переїзду важливо вийти та вулицю та познайомити дитину з навколишнім середовищем, з вулицею. Прогулюйтеся, знайомтеся з місцевістю.

Обов’язково проговорюйте свій план на наступний день або на тиждень.

Коли дитина бачить, що є чіткий план, це повертає втрачену стабільність у житті.

Якщо є можливість, запиши дитину до дитсадка чи школи. Спілкування з однолітками є досить важливим моментом соціалізації в будь-якій країні. Якщо є мовний бар’єр, також пояснюй дитині, що у мовному середовищі будь-яку мову легше вивчити.

Давай дитині маленькі завдання, які вона може виконати. Крім того, не забувай про тактильний контакт.

Іграшки та спілкування з рідними

Якщо ти не встиг узяти іграшки дитині, то на новому місці намагайся купити/попросити хоч якісь. Для дитини гра — це необхідна життєва потреба. Через гру вона зможе відгорювати, відсумувати, перемогти, побувати у майбутньому.

Якщо в Україні у дитини залишився тато чи інші близькі родичі, пояснюй, що ви в будь-якому разі — одна родина.

І хоч зараз далеко, проте не перестаєте любити одне одного. Можеш запропонувати дитині намалювати малюнок, написати листа близькій людині й відправити, коли буде змога.

Нині діти дуже прогресивні й чи не змалечку вміють користуватися смартфоном. Раніше ми розповідали, як захистити дитину в інтернеті під час війни, адже збільшилася кількість шахраїв та дезінформації.