Обережність рятує життя: як захистити дітей в інтернеті під час війни

Засновниця інформаційно-освітнього проєкту #Stop_sexтинг Анастасія Дьякова дала поради, як захистити дітей в Інтернеті.

Проєкт Анастасії захищає українських дітей від сексуального насильства в Інтернеті.

Під час війни небезпек не менше, проте вони дещо іншого характеру. Анастасія розповіла, що варто розповідати та пояснювати малечі.

Основні правила:

Важливо пам’ятати, що діти можуть так само як і дорослі розповсюджувати інформацію. Тому всьому, що ви чуєте і чого дотримуєтеся самі, треба вчити дитину.

Не знімати відео чи фото з пересування української військової техніки.

Про це неодноразово говорили всі українські телеканали та державні установи закликали цього не робити.

Якщо дорослі все зрозуміли, то невідомо, чи дитина теж. Тому треба пояснювати їй доступною мовою, що робити цього не можна та чому.

Не викладати відео з вибухами з точним місцеперебуванням.

Адже так відбувається коригування вогню й наступний ракетний удар буде більш влучним.

Спілкування з незнайомими людьми про місцеперебування.

Важливо пояснити, що дитина в жодному разі не повинна розповідати, у якому вона зараз бомбосховищі, скільки тут перебуває людей тощо.

Деякі диверсанти користуються дитячою наївністю у власних цілях.

Тому, щоб захистити дітей в Інтернеті й не тільки, обережність ніколи не завадить.

Дітей можуть додавати в чати та випитувати інформацію, тому треба розповісти їм про таку небезпеку.

У формі гри поясніть, що не можна розповсюджувати інформацію, бо є люди, які не хочуть добра.

Що робити, щоб точно убезпечити дитину?

Закрити сторінку у соцмережах дітей. Розвивати критичне мислення. Розмовляти про ситуації, роз’яснювати незрозумілі речі для дитини.

Ці правила стосуються не лише дітей, а й дорослих. Людям треба пояснювати, бо для нас це нова реальність.

У ній ми випадково можемо нашкодити собі та рідним одним необачним фото чи відео.

Перш ніж розповідати й пояснювати щось іншим, треба розібратися й почистити інформаційний простір самостійно.

До прикладу, не піддаватися на привабливі інформаційні качки. Ми вже писали, чому люди вірять фейкам.