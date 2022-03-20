Осторожность спасает жизнь: как защитить детей в интернете во время войны

Основательница информационно-образовательного проекта #Stop_sexтинг Анастасия Дьякова дала советы, как защитить детей в Интернете.

Проект Анастасии защищает детей от сексуального насилия в Интернете.

Во время войны опасностей не меньше, но они несколько иного характера. Анастасия рассказала, что следует рассказывать и объяснять малышам.

Основные правила:

Важно помнить, что дети могут так же как и взрослые распространять информацию. Поэтому всему, что вы слышите и чего придерживаетесь сами, нужно учить ребенка.

Не снимать видео или фото с передвижения украинской военной техники.

Об этом не раз говорили все украинские телеканалы и государственные учреждения призывали этого не делать.

Если взрослые все поняли, неизвестно, понял ли ребенок. Поэтому нужно объяснять ему доступным языком, что делать нельзя и почему.

Не выкладывать видео из взрывов с точным местонахождением.

Ведь так происходит корректировка, и следующий ракетный удар будет более точным.

Общение с незнакомыми людьми о местонахождении.

Важно объяснить, что ребенок ни в коем случае не должен рассказывать, в каком он сейчас бомбоубежище, сколько здесь находится людей и т.д.

Некоторые диверсанты пользуются детской наивностью в своих целях.

Поэтому, чтобы защитить детей в Интернете и не только, осторожность никогда не помешает.

Детей могут добавлять в чаты и выпрашивать информацию, поэтому нужно рассказать им о такой опасности.

В форме игры объяснить, что нельзя распространять информацию, потому что есть люди, которые не хотят добра.

Что делать, чтобы точно обезопасить ребенка?

Закрыть страницу в соцсетях детей. Развивать критическое мышление. Разговаривать о ситуациях, разъяснять непонятные вещи для ребенка.

Все эти правила касаются не только детей, но и взрослых. Людям нужно объяснять и объяснять, потому что для нас это новая реальность.

В ней мы случайно можем навредить себе и родным одним опрометчивым фото или видео.

Прежде чем рассказывать и объяснять что-либо другим, нужно разобраться и почистить информационное пространство самостоятельно.

К примеру, не поддаваться на привлекательные информационные утки. Мы уже писали, почему люди верят фейкам.