Игры разума — почему информационные утки нас привлекают, и как с этим бороться

Во время войны и других стрессовых ситуаций важно сохранять холодный ум и не верить фейкам. Уверены, этот месседж ты слышал(-а) уже многократно. Но одно дело говорить, а совсем другое — делать.
В интернете плавает много информационных уток, но почему нам так хочется щелкать на них, читать их, верить в них? Это механизм человеческой психики — мы ведемся на неправдивую информацию, особенно когда наши ресурсы истощены.
Почему так происходит и как этому противостоять?
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Наша психика издавна ориентируется на самые плохие сценарии. Это механизм выживания. Именно поэтому во тьме в кустах мы видим очертания льва вместо веточек, а в шуме ветра узнаем завывание волка.
В современных условиях этот механизм заставляет нас верить в негативные новости больше, чем в положительные.
Мы верим в то, во что хотим верить и в то, что подтверждает наше мировоззрение. Этим пользуются пропагандисты, каждым новым враньем все больше запутывая людей.
Эмоции запоминаются лучше всего. Фейковые сообщения часто имеют цель вызвать какие-то эмоции. И им это удается. Эмоции препятствуют интеллекту анализировать и критиковать информацию.
Поэтому даже самые дурацкие новости так или иначе влияют на нас.
Мы верим тем, кого мы знаем. Люди эмпатичны, а потому зависимы от окружающих. Конечно, мы более склонны поверить нашему соседу, чем радиоведущему.
Фейки одерживают верх, когда у нас нет времени и моральных сил. В моменты катастроф человек просто не способен отличить правду от лжи. Мы потребляем сообщения буквально за доли секунды и не подвергаем их анализу.
Многие вообще не открывают новость, читая только название или описание.
Ничто не раздражает врага больше, чем наше спокойствие и уверенность в победе. Пока украинские военные защищают фронт, мы должны защищать тыл.
Иногда бывают эмоциональные волны от хорошего к плохому, но это вполне нормально. Психолог Андрей Жельветро рассказал, как меняется поведение людей во время войны.