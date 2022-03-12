Игры разума — почему информационные утки нас привлекают, и как с этим бороться

Во время войны и других стрессовых ситуаций важно сохранять холодный ум и не верить фейкам. Уверены, этот месседж ты слышал(-а) уже многократно. Но одно дело говорить, а совсем другое — делать.

В интернете плавает много информационных уток, но почему нам так хочется щелкать на них, читать их, верить в них? Это механизм человеческой психики — мы ведемся на неправдивую информацию, особенно когда наши ресурсы истощены.

Почему так происходит и как этому противостоять?

Почему мы верим фейкам

Наша психика издавна ориентируется на самые плохие сценарии. Это механизм выживания. Именно поэтому во тьме в кустах мы видим очертания льва вместо веточек, а в шуме ветра узнаем завывание волка.

В современных условиях этот механизм заставляет нас верить в негативные новости больше, чем в положительные.

Мы верим в то, во что хотим верить и в то, что подтверждает наше мировоззрение. Этим пользуются пропагандисты, каждым новым враньем все больше запутывая людей.

Эмоции запоминаются лучше всего. Фейковые сообщения часто имеют цель вызвать какие-то эмоции. И им это удается. Эмоции препятствуют интеллекту анализировать и критиковать информацию.

Поэтому даже самые дурацкие новости так или иначе влияют на нас.

Мы верим тем, кого мы знаем. Люди эмпатичны, а потому зависимы от окружающих. Конечно, мы более склонны поверить нашему соседу, чем радиоведущему.

Фейки одерживают верх, когда у нас нет времени и моральных сил. В моменты катастроф человек просто не способен отличить правду от лжи. Мы потребляем сообщения буквально за доли секунды и не подвергаем их анализу.

Многие вообще не открывают новость, читая только название или описание.

Как противостоять дезинформации

Читай/смотри только проверенные ресурсы информации, желательно официальные.



Время от времени находи положительные новости, они подкрепляют наше сознание.



Не читай новости из российских источников. Когда они в последний раз говорили правду? Им это запрещено на государственном уровне.



Доверяй только официальной информации. Даже родственники, которым мы доверяем, могут ошибаться.

Во время войны голова идет кругом от количества новостей. Люди могут чувствовать себя подавленными из-за перегруженности информацией. Тогда ограничивай количество новостных ресурсов и открывай их только 3-4 раза в день.

Увидел(-а) какую-нибудь новость? Проверь, публиковали ли ее в официальных источниках. Особенно это важно, если информация касается твоей безопасности: эвакуация, наступление врага, гуманитарная помощь. Это может спасти жизнь.

Отдыхай и перезаряжай свои ресурсы. Медитация, хорошие новости, время с близкими помогут в этом.

Ничто не раздражает врага больше, чем наше спокойствие и уверенность в победе. Пока украинские военные защищают фронт, мы должны защищать тыл.

Иногда бывают эмоциональные волны от хорошего к плохому, но это вполне нормально. Психолог Андрей Жельветро рассказал, как меняется поведение людей во время войны.