В Украине планируют установить День Сил беспилотных систем: выбранная дата

В Украине устанавливают новый профессиональный праздник — День Сил беспилотных систем, который отныне будет отмечаться ежегодно 11 июня.

Об этом, ссылаясь на соответствующий проект указа Президента Украины, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

День Сил беспилотных систем будут ежегодно отмечать 11 июня

Учреждение этого дня призвано отметить военнослужащих, инженеров и специалистов молодого и нанотехнологического рода сил Вооруженных Сил Украины, которые фундаментально изменили правила игры на современном поле боя и опровергли устаревшие мировые военные теории.

Украина стала первым государством в мире, юридически и практически оформившим Силы беспилотных систем как отдельный род войск, продемонстрировав международному сообществу пример эффективного отпора с помощью нелинейных подходов, высоких технологий и отечественных инноваций.

Новый праздник станет днем ​​признания заслуг большой команды профессионалов, ежедневно осуществляющих разведку, математическое моделирование, разработку, планирование и непосредственное проведение сверхсложных боевых операций.

Это профессиональный день тех, кто обеспечивает бесперебойную и уникальную работу с беспилотными летательными аппаратами и наземными роботизированными комплексами как непосредственно на передовой линии, так и в глубоком тылу врага.

Юлия Свириденко подчеркнула, что благодаря дальнобойным способностям украинских беспилотных систем, воины могут наносить удары по вражеской технике, логистическим узлам, складам боеприпасов и командным штабам на расстоянии более тысячи километров вглубь суверенной территории противника.

Кроме непосредственного уничтожения оккупационных сил, подразделения ССС демонстрируют всему миру мощь украинской инженерной мысли, смелость и способность Украины самостоятельно задавать стандарты ведения современной высокотехнологичной войны.

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