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В Украине планируют установить День Сил беспилотных систем: выбранная дата

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 05 июня 2026, 11:00 2 мин.
день сбс
Фото Генеральный штаб ВСУ

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