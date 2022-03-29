Эвакуация может быть большим стрессом для ребенка. Рассказываем, как адаптировать его к новому месту

Во время войны жизнь делится на “до” и “после”. Это время быстрых решений — здесь нет времени на раздумия, здесь нужно действовать. Часто решения бывают достаточно болезненными, но крайне необходимыми. Так и с эвакуацией.

Если взрослые ясно понимают причины и необходимость вынужденно покинуть дом, то для детей все по-другому.

Психолог благотворительного фонда Запорука Лилия Сироха рассказала, как адаптировать ребенка к новому месту и что делать во время эвакуации.

Алгоритм работы с детьми после объявления эвакуации

Во-первых, очень важно разговаривать с детьми и объяснять, что происходит и зачем. Когда было принято решение об эвакуации, нужно обязательно сказать об этом ребенку и объяснить в соответствии с его возрастом.

Если у него возникают вопросы, отвечать короткими простыми фразами.

Если у тебя есть возможность собрать какие-нибудь вещи, спроси, что ребенок хочет взять с собой. Это может быть любимая игрушка, пижама, книга, фотография. Некий предмет стабилизации — то, что будет напоминать об ощущениях дома, о положительных эмоциях.

Если ребенок — подросток, попроси его помочь собрать свои вещи, предварительно обсудив, что он будет брать. Это вернет ребенку чувство определенного контроля над ситуацией.

Родителям также нужно быть готовыми, что дети, независимо от возраста, могут негативно реагировать на эвакуацию. Это может быть плач, злость, негативизм, замкнутость.

Однако все это нормальные реакции на ненормальную ситуацию.

Главная задача родителей — обеспечить безопасность ребенку.

Так что даже на такие проявления важно реагировать спокойно и уравновешенным голосом объяснять, зачем мы это делаем.

Что делать во время эвакуации

Обязательно на руке ребенка напиши маркером его имя, фамилию и возможные контакты близких людей, которые помогут в случае, если что-то пошло не так.

Всё озвучиваем и говорим, куда идем, как идем, где собираемся останавливаться. Говорим о физической безопасности: с кем можно куда-то идти, с кем — нельзя.

Если вы эвакуируетесь экстренно и нет возможности брать вещи, все равно очень важно объяснять ситуацию ребенку в соответствии с возрастом и поддерживать его.

Когда взрослые что-то не объясняют, не говорят — дети обязательно дофантазируют себе.

Что делать на новом месте

Когда вы уже добрались до безопасного места и есть возможность обустраивать быт, старайся вернуться к привычному режиму жизни.

При переезде важно выйти на улицу и познакомить ребенка с окружающей средой, с улицей. Прогуливайтесь, знакомьтесь с местностью.

Обязательно проговаривайте свой план на следующий день или неделю.

Когда ребенок видит, что есть четкий план, это возвращает такую ​​потерянную стабильность в жизни.

Если есть возможность, запиши ребенка в детский сад или школу. Общение со сверстниками является очень важным моментом социализации в любой стране. Если есть языковой барьер, объясняй ребенку, что в языковой среде любой язык легче изучить.

Давай ребенку маленькие задачи, которые он может выполнить. Кроме того, не забывай о тактильном контакте.

Игрушки и общение с родными

Если ты не успел взять игрушки ребенку, то на новом месте нужно попытаться купить/попросить хоть какие-то. Для ребенка игра — это важная жизненная потребность. Через игру ребенок сможет отгоревать, скучать, победить, побывать в будущем.

Если в Украине у ребенка остался папа или другие близкие родственники, объясняй, что вы все равно одна семья.

И хотя сейчас далеко, не перестаете любить друг друга. Можешь предложить ребенку нарисовать рисунок, написать письмо близкому человеку и отправить, когда будет возможность.

Сейчас дети очень прогрессивны и с детства умеют пользоваться смартфоном. Ранее мы рассказывали, как защитить ребенка в интернете во время войны, ведь увеличилось количество мошенников и дезинформации.