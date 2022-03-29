Родительство

Эвакуация может быть большим стрессом для ребенка. Рассказываем, как адаптировать его к новому месту

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 марта 2022, 20:30
Як адаптувати дитину до життя закордоном
Фото: УНІАН, Pexels

Больше новостей
Олексій Семіков - волонтер з Харківської області, який був у полоні окупантів
Россияне чуть не убили за то, что хотел провезти лекарство: история волонтера из Харьковской области
хімічна атака
“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”
Володимир Ярославський
Как мишленовский ресторан: что и для кого готовит судья МастерШеф Владимир Ярославский во время войны
Майкл Щур вступив до лав ЗСУ, відпустивши Телебачення Торонто
Майкл Щур вступил в ряды ВСУ, отпустив Телевидение Торонто
Смотреть больше

Материалы по теме

Олексій Семіков - волонтер з Харківської області, який був у полоні окупантів
Россияне чуть не убили за то, что хотел провезти лекарство: история волонтера из Харьковской области
хімічна атака
“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”
Володимир Ярославський
Как мишленовский ресторан: что и для кого готовит судья МастерШеф Владимир Ярославский во время войны
Майкл Щур вступив до лав ЗСУ, відпустивши Телебачення Торонто
Майкл Щур вступил в ряды ВСУ, отпустив Телевидение Торонто

Видео
0:03:29
Олексій Семіков - волонтер з Харківської області, який був у полоні окупантів

Россияне чуть не убили за то, что хотел провезти лекарство: история волонтера из Харьковской области
0:02:43
Майкл Щур вступив до лав ЗСУ, відпустивши Телебачення Торонто
Майкл Щур вступил в ряды ВСУ, отпустив Телевидение Торонто
0:03:28
ОДКБ - що це, країни-учасниці, як функціонує
Жалкая пародия НАТО: что такое ОДКБ и почему не спешит спасать Москву и войну с Украиной
кіт Степан
В Украине волонтёрят даже коты — кот Степан помогает четырёхлапым собратьям
Договір про гарантію безпеки для України – які вимоги виставила українська делегація
Договор о гарантиях безопасности для Украины — какие требования предъявила украинская делегация
0:09:08
Як тримати Великий піст в умовах війни — поради для християн від владики Святослава
Как соблюдать Великий пост в условиях войны — советы для христиан от владыки Святослава
0:16:25
Чим закінчилися переговори України та Росії 29 березня 2022 року - головні тези і що вирішили
Чем закончились переговоры Украины и России 29 марта 2022 — главные тезисы и что решили
0:05:43
Як виявляють та знищують диверсантів в Україні
Охота на диверсантов. Генерал рассказал, как уничтожают ДРГ в Украине
0:03:34
Тарас Остапчук
Решил начинать свои боевые действия: Тарас Остапчук о том, что заставило пустить яхту ко дну и как попал в ВСУ
0:00:29
Дмитро Пєсков про можливість застосування ядерної зброї РФ
Кремль не рассматривает применение ядерного оружия в ходе войны с Украиной — Песков
Больше видео
хімічна атака
Читать дальше
“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь