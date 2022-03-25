Безпека малечі за кордоном. Кому обов’язково потрібно поставити дитину на консульський облік

Через війну в Україні мільйони людей з дітьми покинули територію України. При перетині кордону зараз для українців діють спрощенні правила. Проте деяких дітей треба обов’язково ставити на консульський облік.
На облік в консульстві чи посольстві України закордоном мають обов’язково стати діти:
Зробити це треба обов’язково. Ця процедура передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 № 264).
Для того, щоб поставити дитину на облік, у країні остаточного пункту призначення, ти маєш один робочий день.
Треба відразу після прибуття звернутися до консульства чи посольство України. Їх перелік можна знайти на сайті МЗС України.
Повідомити консульство засобами електронного зв’язку дані дитини, яку перевезено з України (ПІБ, дата народження дитини; заклад, в якому перебувала дитина в Україні; адресу проживання за кордоном; відомості щодо супроводжуючої особи та її статус, контакти супроводжуючої особи).
Ознайомитися з офіційною інформацією на сайті або Facebook-сторінці консульства та дізнатися години консульського прийому та чи передбачений попередній запис.
Ознайомитися з офіційною інформацією на сайті або Facebook-сторінці консульства та дізнатися години консульського прийому та чи передбачений попередній запис.
Багато дітей виїхало закордон, але й чимало тих, хто тут і залишився без батьків чи опікунів. Проте українці — люди з великим серцем. Раніше ми розповідали, як тимчасово прихистити дитину у себе в сім’ї.