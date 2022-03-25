Безпека малечі за кордоном. Кому обов’язково потрібно поставити дитину на консульський облік

Через війну в Україні мільйони людей з дітьми покинули територію України. При перетині кордону зараз для українців діють спрощенні правила. Проте деяких дітей треба обов’язково ставити на консульський облік.

Які діти мають стати на консульський облік

На облік в консульстві чи посольстві України закордоном мають обов’язково стати діти:

які до виїзду за кордон цілодобово проживали в будь-якому закладі для дітей;

влаштовані до сімей патронатних вихователів, передані під опіку, піклування, влаштовані в прийомні сім’ї або дитячі будинки сімейного типу;

які виїхали за межі України в супроводі одного з батьків без наявності згоди другого з батьків.

Зробити це треба обов’язково. Ця процедура передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 № 264).

Як поставити дитину на консульський облік

Для того, щоб поставити дитину на облік, у країні остаточного пункту призначення, ти маєш один робочий день.

Треба відразу після прибуття звернутися до консульства чи посольство України. Їх перелік можна знайти на сайті МЗС України.

Повідомити консульство засобами електронного зв’язку дані дитини, яку перевезено з України (ПІБ, дата народження дитини; заклад, в якому перебувала дитина в Україні; адресу проживання за кордоном; відомості щодо супроводжуючої особи та її статус, контакти супроводжуючої особи).

Ознайомитися з офіційною інформацією на сайті або Facebook-сторінці консульства та дізнатися години консульського прийому та чи передбачений попередній запис.

Документи, які потрібно мати

фотокартка розміром 35 х 45 міліметрів із зображенням обличчя дитини (зображення обличчя повинне становити від 70% до 80% загальної площі фотокартки, фон — білий або світло-сірий);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім’я дитини (за наявності);

паспорт громадянина України, виданий на ім’я дитини (за наявності): свідоцтво про народження або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини;

документ, виданий компетентними органами іноземної держави, який підтверджує перебування та адресу місця проживання дитини на території цієї держави (за наявності);

оригінал паспорта громадянина України чи паспорта громадянина України для виїзду за кордон супроводжуючої особи;

документи, що підтверджують ваші повноваження на супровід та представництво інтересів дитини за кордоном.

Багато дітей виїхало закордон, але й чимало тих, хто тут і залишився без батьків чи опікунів. Проте українці — люди з великим серцем. Раніше ми розповідали, як тимчасово прихистити дитину у себе в сім’ї.