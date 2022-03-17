Дитина не сама: як усиновити або тимчасово прихистити дитину у себе в сім’ї

З кожним днем війни руйнуються будівлі великих міст та життя маленьких дітей. Багато з них губиться, а дехто втрачає батьків назавжди.

Всі українці вже як три тижні стали однією великою сім’єю та готові прихистити тих, хто цього потребує. Дехто навіть виявляє бажання усиновити малечу.

Проте зробити це вкрай непросто в умовах війни й іноді ліпше тимчасово прихистити дитину у своїй сім’ї. Як долучитися українцям та як можуть допомогти іноземці, Олена Зеленська розповіла у своєму Telegram-каналі.

Тимчасове влаштування дитини

Дитина, залишена без батьківського піклування (дитина, місцезнаходження батьків або інших законних представників якої з’ясовується), може бути тимчасово влаштована виключно в сім’ю громадян України або іноземців, які на законних підставах перебувають на території України.

Вона перебуває у сім’ї до ухвалення рішення про подальше влаштування або допоки не будуть знайдені її батьки чи інші родичі.

Виїжджати за межі України з дитиною, яка тимчасово влаштована у вашу сім’ю, не можна. Крім випадків, коли дитина — ваш брат, сестра, онук, онука, пасинок, падчерка.

Усиновлення

Дитина повністю втрачає зв’язки зі своєю біологічною сім’єю і стає членом сім’ї усиновлювачів на правах дочки чи сина.

Усиновити можна лише дитину-сироту, дитину, яка позбавлена батьківського піклування, або ж дитину, нотаріальну згоду на усиновлення якої надали її батьки.

Вона в обов’язковому порядку має перебувати на обліку з усиновлення.

Що потрібно зробити для тимчасового влаштування дитини

Скористатися чат-ботом Дитина не сама @dytyna_ne_sama_bot, що створений у співпраці Офісу президента, Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ. Очікувати на дзвінок працівника служби у справах дітей. Підготувати пакет документів: заяву про надання згоди на тимчасове влаштування у свою сім’ю дитини; копію паспорта; письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом із вами, для проживання з дитиною на одній житловій площі. Працівник служби у справах дітей відвідає вашу оселю, обстежить умови проживання та складе відповідний акт. Він також поспілкується з дитиною, щоб отримати її згоду на влаштування. Служба у справах дітей видасть наказ про влаштування дитини у вашу сім’ю.

Важливо бути готовими до того, що служба у справах дітей зможе у будь-який час відвідати вашу оселю з метою контролю за умовами утримання дитини.

Варто враховувати, що дитина, влаштована у вашу сім’ю, могла пережити психологічну травму та може потребувати соціально-психологічної реабілітації, психологічного консультування та інших послуг.

Інформацію про надавачів таких послуг, які працюють у вашій громаді, ви можете знайти на сайті Мінсоцполітики в розділі Громадянам — Реєстр надавачів соціальних послуг.

Що потрібно зробити для усиновлення

Звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання. Зібрати необхідні документи. Пройти навчання. Довести, що ви відповідаєте вимогам про усиновлення. Стати на облік кандидатів в усиновлювачів. Отримати у службі у справах дітей інформацію про дитину та направлення на встановлення контакту з нею. Встановити контакт із дитиною. Отримати висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення. Розпочати судову процедуру усиновлення.

Усиновлення дітей, які перебувають на території України, здійснюється лише в тих регіонах, де немає воєнних дій та працюють державні органи влади України й тільки стосовно тих дітей, які перебували на обліку з усиновлення.

Рішення про усиновлення ухвалює завжди суд.

Як іноземці можуть надати прихисток дітям з України

Виїзд дітей, які цілодобово перебувають у закладах, за межі України можливий лише у складі організованих груп. Приймати такі групи можуть тільки організації, уповноважені на це державами, де перебуватимуть діти.

Нагадаємо, раніше психологиня Світлана Ройз пояснила, як підтримати дитину під час війни та чому необхідно бути стійкими й правильно пояснювати ситуацію малечі.