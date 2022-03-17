Ребенок не один: как усыновить или временно приютить ребенка у себя в семье

С каждым днем ​​войны рушатся здания больших городов и жизни маленьких детей. Многие из них теряются, а кто-то теряет родителей навсегда.

Все украинцы уже как три недели стали одной большой семьей и готовы приютить нуждающихся. Некоторые даже изъявляют желание усыновить малышей.

Однако сделать это крайне непросто в условиях войны и иногда лучше временно приютить ребенка в своей семье. Как присоединиться украинцам и как могут помочь иностранцы, Елена Зеленская рассказала в своем Telegram-канале.

Временное устройство ребенка

Ребенок, лишенный родительской опеки (ребенок, местонахождение родителей или других законных представителей которого выясняется), может быть временно устроен исключительно в семью граждан Украины или иностранцев, на законных основаниях находящихся на территории Украины.

Он находится в семье до принятия решения о дальнейшем устройстве или до тех пор, пока не будут найдены его родители или другие родственники.

Выезжать за пределы Украины с ребенком, временно устроенным в вашу семью, нельзя. Кроме случаев, когда ребенок — ваш брат, сестра, внук, внучка, пасынок, падчерица.

Усыновление

Ребенок полностью теряет связи со своей биологической семьей и становится членом семьи усыновителей на правах дочери или сына.

Усыновить можно только ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки, или ребенка, нотариальное согласие на усыновление которого предоставили его родители.

Он в обязательном порядке должен состоять на учете по усыновлению.

Что нужно сделать для временного устройства ребенка

Воспользоваться чат-ботом Дитина не сама @dytyna_ne_sama_bot, созданным при сотрудничестве Офиса президента, Минсоцполитики и ЮНИСЕФ. Ожидать звонка работника службы по делам детей. Подготовить пакет документов: заявление о предоставлении согласия на временное устройство в свою семью ребенка; копию паспорта; письменное согласие всех проживающих вместе с вами совершеннолетних членов семьи для проживания с ребенком на одной жилой площади. Работник службы по делам детей посетит ваш дом, обследует условия проживания и составит соответствующий акт. Он также пообщается с ребенком, чтобы получить его согласие на устройство. Служба по делам детей выдаст приказ об устройстве ребенка в вашу семью.

Важно быть готовыми к тому, что служба по делам детей сможет в любое время посетить ваш дом с целью контроля за условиями содержания ребенка.

Важно учитывать, что ребенок, устроенный в вашу семью, мог пережить психологическую травму и может нуждаться в социально-психологической реабилитации, психологическом консультировании и других услугах.

Информацию о предоставлятелях таких услуг, которые работают в вашем сообществе, вы можете найти на сайте Минсоцполитики в разделе Гражданам — Реестр поставщиков социальных услуг.

Что нужно сделать для усыновления

Обратиться в службу по делам детей по месту жительства. Собрать нужные документы. Пройти обучение. Доказать, что вы соответствуете требованиям об усыновлении. Стать на учет кандидатов в усыновители. Получить в службе по делам детей информацию о ребенке и направление на установление контакта с ним. Установить контакт с ребенком. Получить заключение органа опеки и заботы о целесообразности усыновления. Начать судебную процедуру усыновления.

Усыновление детей, которые находятся на территории Украины, производится только в тех регионах, где нет военных действий и работают государственные органы власти Украины и только по отношению к тем детям, которые состояли на учете по усыновлению.

Решение об усыновлении принимает всегда суд.

Как иностранцы могут предоставить убежище детям из Украины

Выезд детей, которые круглосуточно находятся в заведениях, за пределы Украины возможен только в составе организованных групп. Принимать такие группы могут только организации, уполномоченные государствами, где будут находиться дети.

Напомним, ранее психолог Светлана Ройз объяснила, как поддержать ребенка во время войны и почему необходимо быть устойчивыми и правильно объяснять ситуацию малышам.