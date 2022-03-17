Ребенок не один: как усыновить или временно приютить ребенка у себя в семье

С каждым днем войны рушатся здания больших городов и жизни маленьких детей. Многие из них теряются, а кто-то теряет родителей навсегда.
Все украинцы уже как три недели стали одной большой семьей и готовы приютить нуждающихся. Некоторые даже изъявляют желание усыновить малышей.
Однако сделать это крайне непросто в условиях войны и иногда лучше временно приютить ребенка в своей семье. Как присоединиться украинцам и как могут помочь иностранцы, Елена Зеленская рассказала в своем Telegram-канале.
Ребенок, лишенный родительской опеки (ребенок, местонахождение родителей или других законных представителей которого выясняется), может быть временно устроен исключительно в семью граждан Украины или иностранцев, на законных основаниях находящихся на территории Украины.
Он находится в семье до принятия решения о дальнейшем устройстве или до тех пор, пока не будут найдены его родители или другие родственники.
Выезжать за пределы Украины с ребенком, временно устроенным в вашу семью, нельзя. Кроме случаев, когда ребенок — ваш брат, сестра, внук, внучка, пасынок, падчерица.
Ребенок полностью теряет связи со своей биологической семьей и становится членом семьи усыновителей на правах дочери или сына.
Усыновить можно только ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки, или ребенка, нотариальное согласие на усыновление которого предоставили его родители.
Он в обязательном порядке должен состоять на учете по усыновлению.
Важно быть готовыми к тому, что служба по делам детей сможет в любое время посетить ваш дом с целью контроля за условиями содержания ребенка.
Важно учитывать, что ребенок, устроенный в вашу семью, мог пережить психологическую травму и может нуждаться в социально-психологической реабилитации, психологическом консультировании и других услугах.
Информацию о предоставлятелях таких услуг, которые работают в вашем сообществе, вы можете найти на сайте Минсоцполитики в разделе Гражданам — Реестр поставщиков социальных услуг.
Усыновление детей, которые находятся на территории Украины, производится только в тех регионах, где нет военных действий и работают государственные органы власти Украины и только по отношению к тем детям, которые состояли на учете по усыновлению.
Решение об усыновлении принимает всегда суд.
Выезд детей, которые круглосуточно находятся в заведениях, за пределы Украины возможен только в составе организованных групп. Принимать такие группы могут только организации, уполномоченные государствами, где будут находиться дети.
Напомним, ранее психолог Светлана Ройз объяснила, как поддержать ребенка во время войны и почему необходимо быть устойчивыми и правильно объяснять ситуацию малышам.