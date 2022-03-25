Безопасность для малыша заграницей — каким детям обязательно нужно стать на консульский учет за границей

Из-за войны в Украине миллионы людей с детьми покинули территорию Украины. При пересечении границы сейчас для украинцев действуют упрощенные правила. Однако некоторых детей нужно обязательно ставить на консульский учет.

Какие дети должны стать на консульский учет

На учет в консульстве или посольстве Украины за рубежом обязательно должны стать дети:

которые до выезда за границу круглосуточно проживали в любом заведении для детей;

устроенные в семьи патронатных воспитателей, переданные под опеку, попечительство, устроенные в приемные семьи или детские дома семейного типа;

выехавших за пределы Украины в сопровождении одного из родителей без наличия согласия второго родителя.

Сделать это нужно обязательно. Эта процедура предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57 (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 12.03.2022 № 264).

Как поставить ребенка на консульский учет

Для того чтобы поставить ребенка на учет, в стране окончательного пункта назначения, у тебя есть один рабочий день.

Надо сразу по прибытии обратиться в консульство или посольство Украины. Их список можно найти на сайте МИД Украины.

Сообщить консульство средствами электронной связи данные ребенка, перевезенного из Украины (ФИО, дата рождения ребенка; заведение, в котором находился ребенок в Украине; адрес проживания за границей; сведения о сопровождающем лице и его статус, контакты сопровождающего лица).

Ознакомиться с официальной информацией на сайте или Facebook странице консульства и узнать часы консульского приема и предусмотрена ли предварительная запись.

Документы, которые нужно иметь

фотография размером 35 х 45 миллиметров с изображением лица ребенка (изображение лица должно составлять от 70% до 80% от общей площади фотографии, фон — белый или светло-серый);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу, выдан на имя ребенка (при наличии);

паспорт гражданина Украины, выданный на имя ребенка (при наличии): свидетельство о рождении или выписке из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка;

документ, выданный компетентными органами иностранного государства, подтверждающий пребывание и адрес места жительства ребенка на территории этого государства (при наличии);

оригинал паспорта гражданина или паспорта гражданина Украины для выезда за границу сопровождающего лица;

документы, подтверждающие ваши полномочия на сопровождение и представительство интересов ребенка за границей.

Многие дети выехали за границу, но и немногие остались здесь и остались без родителей или опекунов. Однако украинцы — люди с большим сердцем.

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