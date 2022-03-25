Безопасность для малыша заграницей — каким детям обязательно нужно стать на консульский учет за границей

Из-за войны в Украине миллионы людей с детьми покинули территорию Украины. При пересечении границы сейчас для украинцев действуют упрощенные правила. Однако некоторых детей нужно обязательно ставить на консульский учет.
На учет в консульстве или посольстве Украины за рубежом обязательно должны стать дети:
Сделать это нужно обязательно. Эта процедура предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57 (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 12.03.2022 № 264).
Для того чтобы поставить ребенка на учет, в стране окончательного пункта назначения, у тебя есть один рабочий день.
Надо сразу по прибытии обратиться в консульство или посольство Украины. Их список можно найти на сайте МИД Украины.
Сообщить консульство средствами электронной связи данные ребенка, перевезенного из Украины (ФИО, дата рождения ребенка; заведение, в котором находился ребенок в Украине; адрес проживания за границей; сведения о сопровождающем лице и его статус, контакты сопровождающего лица).
Ознакомиться с официальной информацией на сайте или Facebook странице консульства и узнать часы консульского приема и предусмотрена ли предварительная запись.
Ознакомиться с официальной информацией на сайте или Facebook странице консульства и узнать часы консульского приема и предусмотрена ли предварительная запись.
Многие дети выехали за границу, но и немногие остались здесь и остались без родителей или опекунов. Однако украинцы — люди с большим сердцем.
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