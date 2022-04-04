Жилье, работа и медицинская помощь. Как в Ирландии помогают украинским женщинам с детьми

Украину поддерживает весь мир. Ирландия – это страна эмигрантов. Десять миллионов ирландцев в разное время были вынуждены покинуть страну и искать лучшей судьбы.

Возможно, поэтому ирландцы так близко приняли к сердцу боль украинцев, которые решились все бросить и уехать в неизвестное. Страна делает все возможное, чтобы помочь нашим соотечественницам, которые с детьми спасались от боевых действий.

На острове предоставляют жилье, дети идут в школу, а правительство делает все возможное, чтобы дать работу украинкам.

25 февраля Ирландия, одна из самых закрытых стран Европы, упразднила визы для украинцев. Теперь она принимает всех, кто избрал ее для временного пребывания.

На сегодняшний день уже около 16 тысяч украинцев нашли здесь убежище.

Старый терминал Дублинского аэропорта превратили в импровизированный визовый центр. Государство максимально упростило процедуру получения необходимых документов временной защиты для украинцев.

Здесь сразу дают номер социального страхования и письмо от министерства юстиции, подтверждающее легальное пребывание в Ирландии. Эти документы позволяют украинцам иметь те же права, что и граждане страны.

Переселенцы могут получать социальные выплаты, бесплатно пользоваться медицинской помощью и, главное, найти работу.

Если не к кому ехать – временно заселяют в отеле по стране. Со временем собираются подселять людей в ирландские семьи. Уже более двадцати тысяч семей пожелали принять украинцев.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, какой будет программа поддержки переселенцев от государства.