Венгерский премьер Виктор Орбан в четвертый раз победил на выборах в Венгрии, несмотря на резкую критику как внутри страны, так и извне за тесные связи с Кремлем.

Первоначально российская агрессия в Украине привела к тому, что разрыв между консервативной партией Орбана и оппозицией сократился до считанных процентов. Орбан прибег к популизму: зафиксировал цены на самые необходимые продукты и коммунальные платежи.

Венгерские медиа непропорционально освещали предвыборную кампанию. Государственные каналы крутили его выступления круглосуточно. В то же время оппонент Орбана получал всего пять минут эфирного времени в день.

Венгерское правительство постоянно вставляло палки в колеса санкционным инициативам против Кремля. Оно блокировало эмбарго на российские энергоносители и запрещало транзит товаров военного назначения в Украину для того, чтобы якобы не быть вовлеченными в войну и не дать ценам на коммуналку возрасти.

Вместо помощи власти Венгрии только распространяли ложь. Особенно о количестве беженцев у себя в стране, чтобы получить дополнительную поддержку из фондов ЕС.

Позиция Венгрии вызвала неприязнь у соседей. Польша и Чехия отказались от встречи министров обороны Вышеградской четверки в Будапеште. Владимир Зеленский говорил, что Орбан потерял честность где-то в контактах с Москвой.

Однако некоторые страны все же готовы помогать. Читай, как в Ирландии помогают украинским женщинам с детьми.