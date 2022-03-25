Дипломатичні перемоги: нові санкції проти РФ, можливе виключення з G20 і трастовий фонд для України

Уже місяць Україна тримає оборону проти російських військ. Ми пожертвували тисячами життів, мільйонами біженців та цілими містами.

Ми неодноразово підтвердили діями вже святі для нас слова: “Душу й тіло ми положим за нашу свободу”.

Натомість Росія неодноразово підтвердила свою ницість. Ця країна не здатна бачити далі свого носа і думати про майбутнє. “Вікно в Європу” не те що зачинили, його замурували цеглою.

Весь цивілізований світ з нами. Ми вже завдали нищівних ударів російській економіці, а ЗСУ знищують ворога на землі.

Підтримка США

Росія не може визнати поразку і пропонує мирну угоду без припинення вогню. Це можна назвати знущанням із дипломатії.

Про таке заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час зустрічі Київського безпекового форуму Боротьба за Україну, повідомляє Укрінформ.

Вона зауважила, що передусім має бути припинення вогню, а вже потім — обговорення чіткого плану відведення російських військ, допомоги Україні з боку міжнародної спільноти, відновлення безпеки.

Фото: УНІАН

Нуланд також підкреслила, що саме Україна має вести переговори з Росією, це не має робити інший уряд, виступаючи посередником між Києвом та Москвою і нав’язуючи у такий спосіб щось Україні.

Ви на передовій. Ви ті, чий суверенітет і територіальну цілісність було порушено. Ви ті, чиї міста та села зруйнували. Лише ви можете вирішувати, що таке справедливий мир.

А президент США Джо Байден заявив, що Росію слід вилучити з Групи двадцяти найбільших економік (G20). Натомість туди має потрапити Україна.

Цю тему він порушив під час зустрічей зі світовими лідерами в Брюсселі.

Моя відповідь — так, залежить від G20, — сказав Байден, наголошуючи, що остаточне рішення за “двадцяткою”.

Австралія

Не тільки Європа хоче зупинити війну та вбивчу машину Росії. Через війну в Україні Федеральний уряд Австралії ввів санкції проти Лукашенка, членів його родини та ще 22 російських пропагандистів.

Японія

А Японія, за інформацією Reuters, заморозить активи ще 25 росіян та заборонить експорт для 81 організації країни-агресорки.

Зокрема, під санкції потрапили:

діти прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова;

колишній помічник Путіна, голова держкорпорації Банк розвитку зовнішньоекономічної діяльності Ігор Шувалов і його сім’я;

російський мільярдер Олексій Мордашов;

родичі олігархів Бориса й Аркадія Ротенбергів;

родичі секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева;

перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

Про це повідомили в МЗС Японії.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда заявив:

Японія продовжить діяти, щоб позбавити Росію статусу найбільшого сприяння в торгівлі.

А також не допустити її ухилення від фінансових санкцій за допомогою цифрових активів.

Євросоюз

Україна — європейська країна. У цьому немає жодних сумнівів. У нас багата історія, красива архітектура та повага до цінностей всієї Європи. Але зараз російські нелюди знищують з лиця землі українські храми та історичні пам’ятки.

Європейський Союз зобов’язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови. Про це йдеться у висновках саміту союзу (пункт 8).

Фото: УНІАН

Через руйнації та величезні втрати, завдані Україні воєнною агресією Росії, ЄС зобов’язується надавати підтримку уряду України для задоволення невідкладних потреб держави, а після війни — для відновлення демократичної України.

Росія відповість за злочини на території України, а ми все відбудуємо! Країни вже обговорювали план Маршалла для нас. Ми теж розповідали про плани відбудови України.