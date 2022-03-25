Дипломатические победы: новые санкции против РФ, возможное исключение из G20 и трастовый фонд для Украины

Уже месяц Украина держит оборону против российских войск. Мы пожертвовали тысячами жизней и целыми городами. А из страны выехали миллионы беженцев.

Мы неоднократно подтвердили на деле уже святые для нас слова: “Душу й тіло ми положим”.

Россия же неоднократно подтвердила свою ничтожность. Эта страна не способна видеть дальше своего носа и думать о будущем. “Окно в Европу” теперь замуровано кирпичом.

Весь цивилизованный мир с нами. Мы уже нанесли сокрушительные удары российской экономике, а ВСУ уничтожают врага на земле. Не стоят в стороне и мировые лидеры.

Поддержка США

Россия не может признать поражение и предлагает мирное соглашение без прекращения огня. Это можно расценивать, как издевательство над дипломатией.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время встречи Киевского форума безопасности Борьба за Украину, сообщает Укринформ.

Она отметила, что прежде всего должно быть прекращение огня, а уже потом — обсуждение четкого плана отвода российских войск, помощи Украине со стороны международного сообщества, восстановления безопасности.

Фото: УНІАН

Нуланд также подчеркнула, что именно Украина должна вести переговоры с Россией. Другое правительство не может выступать посредником между Киевом и Москвой и навязывать таким образом что-нибудь Украине.

Вы на передовой. Вы те, чей суверенитет и территориальная целостность были нарушены. Вы те, чьи города и села разрушили. Только вы можете решить, что такое справедливый мир.

А президент США Джо Байден заявил, что Россию следует выгнать из G20 (группы двадцати крупнейших экономик). Вместо этого туда должна попасть Украина.

Эту тему он затронул во время встречи с мировыми лидерами в Брюсселе.

Мой ответ — да, зависит от G20, — сказал Байден, подчеркивая, что окончательное решение за G20.

Австралия

Не только Европа хочет остановить войну и убийственную машину России. Из-за войны в Украине Федеральное правительство Австралии ввело санкции против Лукашенка, членов его семьи и еще 22 российских пропагандистов.

Япония

Япония же, по информации Reuters, заморозит активы еще 25 россиян и запретит экспорт для 81 организации страны-агрессора.

В частности, под санкции попали:

дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова;

бывший помощник Путина, глава госкорпорации Банк развития внешнеэкономической деятельности Игорь Шувалов и его семья;

российский миллиардер Алексей Мордашов;

родственники олигархов Бориса и Аркадия Ротенбергов;

родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева;

первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко.

Об этом сообщили в МИДе Японии.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил:

Япония продолжит действовать, чтобы лишить Россию статуса наибольшего содействия в торговле.

А также не допустить уклонения от финансовых санкций с помощью цифровых активов.

Евросоюз

Украина — европейское государство. У нас богатая история, красивая архитектура и уважение к европейским ценностям. Однако российские военные пытаются стереть с лица земли украинские храмы и достопримечательности.

Европейский Союз готов помочь с восстановлением Украины — в ЕС обязались создать Трастовой фонд солидарности с Украиной. Об этом говорится в заключении саммита союза (пункт 8).

Фото: УНІАН

Из-за разрушений и огромных потерь, причиненных Украине военной агрессией России, ЕС обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения неотложных потребностей государства, а после войны — для восстановления демократической Украины.

Россия сполна ответит за преступления на территории Украины, а мы все отстроим! Страны уже обсуждали план Маршалла для нас. А мы ранее рассказывали о планах восстановления Украины.