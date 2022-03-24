Большая стройка после победы — что будут восстанавливать и за чьи деньги

Мы понимаем, что это произойдёт не скоро, но произойдёт точно. Более 90% украинцев считают, что отстраивать и компенсировать уничтоженное в Украине должна Россия — это данные социологического опроса Рейтинг. Ориентировочно, на данный момент сумма нанесённого ущерба Россией составляет около $2,5 трлн.

На сегодняшний день “русский мир” разрушил около 800 образовательных учреждений Украины, более чем 4000 домов уничтожены или повреждены. В руины превратились 15 аэропортов страны, а около 350 мостов разрушены частично или полностью.

Уничтожены железнодорожные колеи, детские садики, больницы, дороги между городами — и это ещё не полный перечень того, что нужно отстроить.

Так как мы это отстроим?

Народный депутат Украины партии За майбутнє Виктор Бондар отвечает, что на отстройку только инфраструктуры мы потратим два — три года. Для этих работ понадобится много рабочей силы и техники.

— Нам надо восстанавливать дорожные коммуникации, мосты, аэропорты и много других объектов.

По сути, для нас это шанс переосмыслить всю действующую инфраструктуру и отстроить города по абсолютно новым планам — сделать пересмотр абсолютно уничтоженных городов.

Виктор Бондар уверяет: это новый шанс для Украины построить у себя новые европейские хабы в тех же аэропортах.

— Сделать центр пересадки между Азией и Европой будет логично здесь, в Украине. Сейчас такой хаб есть в Стамбуле, который перенял инициативу в 2005–2010 годах.

С чего начинать?

Безусловно, разрушенные объекты обойдутся очень дорого — речь может идти о триллионах долларов.

Европа акцентирует на необходимости разработать для Украины своего рода план Маршалла, как в 20-м веке для послевоенной Европы. По словам Бондара, отстройка не может начаться и происходить только с чего-то одного.

Нужно менять комплексно и систему водоснабжения, энергоснабжения, новые подходы для использования атомной энергетики и пересмотр системы потребления газа.

— Мы наконец перепланируем советские застройки и построим собственные инфраструктурные “изюминки”.

Именно благодаря общей кропотливой работе мы отстроим нашу страну. Но для того, чтобы заставить Россию выплачивать нам репарации, нужно собрать доказательную базу для суда в Гааге. Как будут наказывать Россию и куда присылать доказательства военных преступлений рашистов — читайте в материале.