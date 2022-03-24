Большая стройка после победы — что будут восстанавливать и за чьи деньги

Мы понимаем, что это произойдёт не скоро, но произойдёт точно. Более 90% украинцев считают, что отстраивать и компенсировать уничтоженное в Украине должна Россия — это данные социологического опроса Рейтинг. Ориентировочно, на данный момент сумма нанесённого ущерба Россией составляет около $2,5 трлн.
На сегодняшний день “русский мир” разрушил около 800 образовательных учреждений Украины, более чем 4000 домов уничтожены или повреждены. В руины превратились 15 аэропортов страны, а около 350 мостов разрушены частично или полностью.
Уничтожены железнодорожные колеи, детские садики, больницы, дороги между городами — и это ещё не полный перечень того, что нужно отстроить.
Фото: ДСНС в г. Киев
Народный депутат Украины партии За майбутнє Виктор Бондар отвечает, что на отстройку только инфраструктуры мы потратим два — три года. Для этих работ понадобится много рабочей силы и техники.
— Нам надо восстанавливать дорожные коммуникации, мосты, аэропорты и много других объектов.
По сути, для нас это шанс переосмыслить всю действующую инфраструктуру и отстроить города по абсолютно новым планам — сделать пересмотр абсолютно уничтоженных городов.
По сути, для нас это шанс переосмыслить всю действующую инфраструктуру и отстроить города по абсолютно новым планам — сделать пересмотр абсолютно уничтоженных городов.
Виктор Бондар уверяет: это новый шанс для Украины построить у себя новые европейские хабы в тех же аэропортах.
— Сделать центр пересадки между Азией и Европой будет логично здесь, в Украине. Сейчас такой хаб есть в Стамбуле, который перенял инициативу в 2005–2010 годах.
Безусловно, разрушенные объекты обойдутся очень дорого — речь может идти о триллионах долларов.
Европа акцентирует на необходимости разработать для Украины своего рода план Маршалла, как в 20-м веке для послевоенной Европы. По словам Бондара, отстройка не может начаться и происходить только с чего-то одного.
Нужно менять комплексно и систему водоснабжения, энергоснабжения, новые подходы для использования атомной энергетики и пересмотр системы потребления газа.
Нужно менять комплексно и систему водоснабжения, энергоснабжения, новые подходы для использования атомной энергетики и пересмотр системы потребления газа.
— Мы наконец перепланируем советские застройки и построим собственные инфраструктурные “изюминки”.
Именно благодаря общей кропотливой работе мы отстроим нашу страну. Но для того, чтобы заставить Россию выплачивать нам репарации, нужно собрать доказательную базу для суда в Гааге. Как будут наказывать Россию и куда присылать доказательства военных преступлений рашистов — читайте в материале.