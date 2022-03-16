Приезд прокурора Карим Хана из Гааги и фиксация военных преступлений в Украине — как будут наказывать Россию

На двадцать первый день войны в Украину прибыл прокурор международного уголовного суда Карим Хан. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Прокурор отметила, что это событие — показатель высокого уровня работы наших юристов и государства в целом. Ведь у МКС есть только один прокурор – собственно Карим Хан.

Сегодня он (Карим Хан – ред.) разговаривал с Президентом, с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, также и мы проводили консультации. Это говорит о том, что он готов проводить следствие быстро и объективно.

Ирина Венедиктова также рассказала, что международные партнеры желают, чтобы международное право работало и выполняло свои функции уже сегодня. Также известно, что украинцы тоже будут помогать прокурору в расследовании — создан ресурс WarCrimes.gov.ua для фиксации всех военных преступлений России.

Этот ресурс функционирует более десяти дней, и он уже накопил тысячи сообщений о преступлениях рашистской армии в Украине. Что важно: ресурс имеет большой объем внутренней памяти и механизм сохранения конфиденциальных данных людей, объясняет прокурор.

Как работает WarCrimes.gov.ua:

Нужно зайти на сайт WarCrimes.gov.ua;

Загрузить доказательства в соответствии с инструкцией, размещенной на сайте (фото и видео);

Выберите: сообщать о своем лице или оставаться анонимным пользователем;

Почему это важно для нас?

Ирина Венедиктова объясняет: сейчас проводится только расследование МСК Карим Ханом и наших прокуроров. Сам суд состоится еще не скоро, но при рассмотрении судебного дела нужно предоставить до рассмотрения доказательства нашей стороны и доказательства нашего врага.

Этим ресурсом будут пользоваться как наши прокуроры, так и прокуроры и судьи в Гааге, МСК и ЕСПЧ. Кроме того, уже пять стран открыли собственные производства, и они также могут использовать нашу доказательную базу.

Именно поэтому нам нужно собрать эту доказательную базу: чтобы доказать, что в роддоме Мариуполя были роженицы, а не войска.

Также стало известно, что прокурорами Украины создана группа для того, чтобы находить активы военных преступников и делать справедливость самостоятельно. Об этом говорится со слов Ирины Венедиктовой.

Сейчас у нас есть 63 военных преступника, которые находятся в розыске. Но мы дойдем до 1000. Мы найдем их активы, собственность – повсюду, и каждый украинец, ставший жертвой войны, получит компенсацию. Это наша цель.

Помогает ли ресурс в борьбе с коллаборантами?

Прокурор отмечает — военные преступления, конечно, отличаются от внутренних вопросов (коллаборационизма в частности). Однако успокоила – такие сообщения потом отсортируют от общих и займутся их рассмотрением.

Венедиктова также напомнила о новом подписанном законе о коллабранстве: что это такое и чем обернется для коллаборационистов рассказываем в материале.