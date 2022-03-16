Приїзд прокурора Карім Хана з Гааги та фіксація військових злочинів в Україні — як каратимуть Росію

На двадцять перший день війни до України прибув прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан для розслідування суду в Гаазі. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Прокурорка зазначила, що ця подія — показник високого рівня роботи наших правовиків та держави загалом. Адже в МКС є лише один прокурор — власне Карім Хан.

Сьогодні він (Карім Хан – ред.) розмовляв з президентом, з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, також і ми проводили косультації. Це говорить про те, що він налаштований проводити слідство швидко та об’єктивно.

Ірина Венедіктова також розповіла, що міжнародні партнери бажають, щоб міжнародне право працювало та виконувало свої функції уже сьогодні.

Також відомо, що власне українці теж допомагатимуть прокуророві в розслідуванні — створено ресурс WarCrimes.gov.ua для фіксації всіх воєнних злочинів Росії.

Цей ресурс функціонує понад десять днів, і він уже накопичив в собі тисячі повідомлень про злочини рашистської армії в Україні. Що важливо: ресурс має великий обсяг внутрішньої пам’яті та механізм збереження конфіденційних даних людей, – пояснює прокурорка.

Як працює WarCrimes.gov.ua:

Потрібно зайти на сайт WarCrimes.gov.ua ;

Завантажити докази відповідно до інструкції, що розміщена на сайті (фото та відео);

Оберіть: повідомляти про свою особу чи залишатися анонімним користувачем;

Чому це важливо для нас?

Ірина Венедіктова пояснює: зараз здійснюється лише розслідування МСК Карімом Ханом та нашими прокурорами.

Сам суд відбудеться ще не скоро, але при розгляді судової справи потрібно надати до розгляду докази нашої сторони та докази нашого ворога.

Цим ресурсом будуть користуватися як наші прокурори, так і прокурори та судді у Гаазі, МСК та ЄСПЛ. Крім того, уже п’ять країн відкрили власні провадженя, і вони можуть використовувати нашу доказову базу.

Саме тому нам потрібно зібрати цю доказову базу: аби довести, що у пологовому будинку Маріуполя були породіллі, а не війська.

Також стало відомо, що прокурорами України створено групу, для того, щоб знаходити активи воєнних злочинців та чинити справедливість самостійно. Про це йдеться зі слів Ірини Венедіктової.

Зараз у нас є 63 воєнних злочинці, які знаходяться у розшуку. Але ми дійдемо до 1000. Ми знайдемо їхні активи, власність – всюди, і кожен українець, який став жертвою війни, отримає компенсацію. Це наша мета.

Чи допомагає ресурс у боротьбі із колаборантами?

Прокурорка зазначає — воєнні злочини, звісно, відмінні від внутрішніх питань (колабораціонізму зокрема). Проте заспокоїла — такі повідомлення потім відсортують від загальних та займуться їхнім розглядом.

Венедіктова також нагадала про новий підписаний закон про колаборанство: що це таке та чим обернеться для колабораціоністів розповідаємо у матеріалі.