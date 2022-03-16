Я не бачу іншого сенсу в житті, ніж зупинити смерть: звернення президента Зеленського до Конгресу США

Три тижні повномасштабної війни, абсолютна єдність українського народу, кардинальна зміна свідомості всього світу і безумовна репутація президента України як уособлення демократії сучасності.

Володимир Зеленський раніше зривав оплески простих українських глядачів. Тепер він успішно долає усі складнощі війни та зворушує своїми словами найповажніших політиків світу.

Сьогодні американські конгресмени аплодували нашому президенту стоячи та скандували “Слава Україні!”

Зеленський показав їм відео про те, як горять українські міста, охоплені війною. Стали видимими кадри, де ракети нищать будинки, як хоронять людей в братських могилах після цього.

А також як евакуюють людей із гарячих точок та лікують поранених дітей. Проте, на жаль, не всіх вдається врятувати.

Коли серця сотні дітей України перестали битись, я не бачу іншого сенсу в житті, ніж зупинити смерть.

Окупаційні війська використали тисячі ракет. Це той жах, з яким Європа не стикалася вже 80 років.

Президент нагадав про Перл-Харбор та 11 вересня і сказав, що Україна зараз переживає те ж саме, але кожен день.

Тому він вкотре попросив закрити небо чи дати озброєння проти російських літаків та ввести нові санкції.

Не здатні дати безпольотної зони — передайте Україні системи ППО С-300 та літаки.

Що ж стосується дипломатичної боротьби з терором, то необхідно продовжувати посилення санкцій. Потрібно зупинити роботу американських компаній в Росії та закрити порти для їхніх суден.

Нагадаємо, раніше ми писали, які прогнози щодо закінчення війни в Україні керівника журналістської розслідувальної організації Bellingcat Христо Грозєва, колишнього командувача армії США в Європі Бена Ходжеса та радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.