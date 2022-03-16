Я не вижу другого смысла в жизни, чем остановить смерть: обращение президента Зеленского к Конгрессу США

Три недели полномасштабной войны, абсолютное единство украинского народа, кардинальное изменение сознания всего мира и безусловная репутация президента Украины как олицетворение демократии современности.

Владимир Зеленский ранее срывал аплодисменты простых украинских зрителей. Теперь он успешно преодолевает все сложности войны и трогает своими словами самых уважаемых политиков мира.

Сегодня американские конгрессмены аплодировали нашему президенту стоя и скандировали “Слава Украине!”

Зеленский показал им видео о том, как горят украинские города, охваченные войной. Стали просматриваться кадры, где ракеты уничтожают дома, как хоронят людей в братских могилах после этого.

А также как эвакуируют людей из горячих точек и лечат раненых детей. Однако, к сожалению, не всех удается спасти.

Когда сердца сотни детей Украины перестали биться, я не вижу иного смысла, чем остановить смерть.

Оккупационные войска использовали тысячи ракет. Это тот ужас, с которым Европа не сталкивалась уже 80 лет.

Президент напомнил о Перл-Гарборе и 11 сентября и сказал, что Украина сейчас переживает то же самое, но каждый день.

Поэтому он еще раз попросил закрыть небо или дать вооружение против российских самолетов и ввести новые санкции.

Не способны дать бесполетную зону — передайте Украине системы ПВО С-300 и самолеты.

Что касается дипломатической борьбы с террором, то необходимо продолжать ужесточение санкций. Следует остановить работу американских компаний в России и закрыть порты для их судов.

Напомним, ранее мы писали, каковы прогнозы об окончании войны в Украине руководителя журналистской расследовательской организации Bellingcat Христо Грозева, бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса и советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.